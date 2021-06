Szok w koszykarskiej reprezentacji. Trener znów rezygnuje z Waczyńskiego!

Związek opublikował w tej sprawie oświadczenie. Jak czytamy, Waczyński w czwartek wieczorem odbył rozmowę z Taylorem i w jej trakcie wyraził niezadowolenie ze sposobu, w jaki wybrano nowego kapitana. W piątek rano poprosił jednak Taylora o kolejną rozmowę. Zmienił zdanie i chciał zostać na zgrupowaniu. Selekcjoner podjął jednak decyzję, by niedawny lider opuścił zgrupowanie w Gliwicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak atakują Hiszpanie. Vicu?a wyjaśnia na co muszą uważać Polacy

Dzień wcześniej PAP informował, że nowym kapitanem koszykarskiej kadry będzie Mateusz Ponitka. Wcześniej latami opaskę kapitańską nosił Waczyński, później przejął ją najstarszy w zespole Łukasz Koszarek.

Kolejny odcinek konfliktu w kadrze

– Z tego, co pamiętam od 20 lat w reprezentacji kapitana częściej wskazywali szkoleniowcy, jak teraz trener Taylor. Naszym zadaniem jest to, by wesprzeć Mateusza. To dla niego na pewno fajna sprawa i naturalna kolej rzeczy, bo był kapitanem w Zenicie. Teraz czas na kadrę. Na pewno będzie musiał wziąć większą odpowiedzialność za chłopaków – mówił PAP Koszarek.

Wygląda na to, że to kolejny odcinek ciągnącego się od miesięcy konfliktu PZKosz i Mike'a Taylora z Adamem Waczyńskim. "Nieważne, że był kapitanem i najlepszym graczem kadry. Nieważne, że jest jednym z najlepszych koszykarzy najlepszej w Europie ligi hiszpańskiej. Adam Waczyński nie dostał powołania do reprezentacji – z powodu fochów prezesa PZKosz" – pisaliśmy w listopadzie zeszłego roku, kiedy konflikt osiągnął kulminacyjny moment. A Marcin Gortat – również na łamach Sport.pl – grzmiał: – Zaczęło się wymazywanie z historii jednego z naszych najlepszych koszykarzy. To, że Waczyńskiego nie ma w kadrze, to jest, k..., skandal!

Coś zmieniło się na początku roku. Waczyński, który w kadrze nie występował od mistrzostw świata w 2019 r., dostał powołanie na lutowe mecze eliminacji do Eurobasketu z Hiszpanią i Rumunią. Po tych meczach media obiegły zdjęcia, na których prezes PZKosz przybija piątkę z Waczyńskim. Teraz koszykarz Unicajy Malaga miał być jednym z liderów zespołu, która ma bić się o awans na igrzyska. Ale – z niejasnych powodów – nim nie zostanie.

Pod koniec czerwca bój o igrzyska

Kadra Taylora zgrupowanie w Gliwicach rozpoczęła na początku czerwca. Od tego czasu zagrała trzy mecze kontrolne: dwa wygrała (80:75 z Meksykiem i 89:66 z Tunezją) i raz przegrała (z Rosją 63:78). W piątek zmierzy się z Łotwą.

Celem jest jednak awans na igrzyska. 29 czerwca w Kownie rozpocznie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio. W pierwszym spotkaniu Polacy zmierzą się z Angolą, a dwa dni później ze Słowenią. Z sześciu drużyn tylko jedna wywalczy awans.