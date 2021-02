Sensacyjna wygrana polskich koszykarek w el. ME. Pokonały jedną z czołowych drużyn Europy

To jest znakomity tydzień dla polskiej koszykówki. W poniedziałek Zastal Zielona Góra pokonał w lidze VTB giganta europejskiego basketu, obecnego mistrza Euroligi - CSKA Moskwa 93:90.

Kastanek bohaterką

Białorusinki w mistrzostwach Europy występują regularnie od 2013 roku i grały też w igrzyskach olimpijskich w 2008 i 2016 roku. Dla porównania Polki ostatni raz były na Euro sześć lat temu, a na igrzyskach wystąpiły jedyny raz w swojej historii w 2000 roku.

Z powodu pandemii koronawirusa FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach reprezentacyjnych. Mecze są rozgrywane w "bańkach" (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły dwumeczów u siebie i na wyjeździe.

Przed spotkaniem rozegranym w Rydze to gospodynie były zdecydowanymi faworytkami. Kurs na ich wygraną w firmach bukmacherskich wynosił w granicach 1.01-1.05. Na zwycięstwie Polek można było wygrać nawet blisko trzynaście złotych!

To jednak biało-czerwone od początku były drużyną lepszą. Już do przerwy prowadziły 33:25, a liderką naszej drużyny była Marissa Kastanek. To amerykańska koszykarka, która posiada także polskie obywatelstwo. 30-letnia rozgrywająca do przerwy rzuciła już piętnaście punktów i była również najskuteczniejszą zawodniczką całego spotkania (23 punkty). W trzeciej kwarcie rywalki zmniejszyły straty, ale ostatnia odsłona znów należała do naszego zespołu.

Polki zajmują drugie miejsce w grupie F eliminacji do mistrzostw Europy, które w czerwcu tego roku odbędą się we Francji i Hiszpanii. Mają punkt straty do Wielkiej Brytanii. Na zakończenie rywalizacji, w sobotę (godz. 12.30) znowu zmierzą się z Białorusinkami.

Na Euro awansują zwycięzcy grup eliminacyjnych oraz pięć z dziewięciu najlepszych drużyn z drugich pozycji. W tym momencie biało-czerwone zajmują dopiero ósme miejsce w tej klasyfikacji.

