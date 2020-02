Hiszpańskie media o fantastycznym występie A.J. Slaughtera. "Dokonał rzezi"

Hiszpańskie media po zwycięstwie polskich koszykarzy z Hiszpanią 80:69 w meczu kwalifikacji do EuroBasketu wychwalają świetną drużynę Mike'a Taylora i krytykują kadrę aktualnych mistrzów świata.

REKLAMA

Gortat:

"Rzeź" Slaughtera

Dziennik "Marca" pisze o A.J. Slaughterze, który "przypieczętował pierwszą porażkę Hiszpanów". "To był jeden z tych dni, gdy nic nie funkcjonuje" - komentowali jego dziennikarze. Za to "AS" lamentuje nad "fatalnym wieczorem w Saragossie". "To coś więcej niż porażka" - zaznacza w opisie spotkania Juan Jimenez.

Natomiast gazeta "Heraldo" podkreśla, że Slaughter "dokonał rzezi" na ich drużynie. Zawodnik zdobył aż 26 punktów, trafiając aż sześciokrotnie rzuty za trzy punkty. "Gracz Betisu tylko wskazał luki w defensywie Hiszpanów i świetnie je wykorzystał" - czytamy w relacji ze spotkania. "Był bardzo skuteczny i dewastował gospodarzy. Polski zespół zaufał mu, przez co Slaughter stał się architektem tego sukcesu".

Rewanż za mundial

Dla "Mundo Deportivo" o meczu wypowiedział się trener Hiszpanów, Sergio Scariolo. "Nie możemy sobie dawać wrzucić 80 punktów na własnym boisku. Polacy zabili nas swoją grą" - opisywał.

To pierwsze zwycięstwo z Hiszpanami od 48 lat. Ostatni raz ta sztuka udała się polskim koszykarzom w 1972 roku, gdy triumfowali 83:70 w igrzyskach olimpijskich w Monachium. Ostatnio obecni mistrzowie świata wygrali z nami w drodze do zdobycia tytułu w Chinach 90:78 w ćwierćfinale turnieju.