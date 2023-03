Spięcie na boisku. Gwiazdor NBA pobił 17-latka i groził mu bronią. "12-13 ciosów"

Ja Morant ma dopiero 23 lata, a już uważany jest za jednego z najlepszych zawodników NBA. Rozgrywający Memphis Grizzlies do ligi trafił w 2019 roku, a zdążył już m.in. dwukrotnie zagrać w Meczu Gwiazd. W 2020 roku otrzymał też nagrodę dla najlepszego debiutanta. W tym sezonie notuje średnio 27,2 punktów, 6,0 zbiórek i 8,2 asyst na mecz. Kibice uwielbiają jego styl gry, który obfituje w efektowne akcje pod koszem rywali.

Ja Morant może mieć poważne problemy. Gwiazdor NBA pobił 17-latka i groził mu bronią

Morant może jednak niedługo mieć poważne problemy. Dziennikarze "Washington Post" ujawnili w ostatnich dniach prawdę o mrocznej naturze popularnego zawodnika. Jak możemy przeczytać na łamach amerykańskiego dziennika, koszykarz miał pobić 17-latka i grozić mu bronią. Do zdarzenia doszło ponoć minionego lata. Sprawa wyszła na jaw jednak dopiero teraz, gdyż poszkodowany zdecydował się wnieść pozew przeciwko sportowcowi.

Morant i poszkodowany mieli wspólnie grać w meczu, który odbywał się w domu gwiazdora NBA. W pewnym momencie 17-latek rzucił piłką w głowę Moranta, co go rozwścieczyło. Jak podaje "Washington Post", lider Memphis Grizzlies rzucił się na nastolatka i zaczął go okładać. Wyprowadził podobno 12-13 ciosów, głównie w głowę znajdującego się już wówczas na ziemi. Następnie wszedł na chwilę do domu, a po chwili wrócił z pistoletem umieszczonym za paskiem spodni. Kilkukrotnie go dotykał, grożąc chłopakowi.

Na miejscu zjawili się funkcjonariusze policji, którzy stwierdzili, że 17-latek faktycznie, ma na głowie widoczne obrażenia. Morant stwierdził, że działał w samoobronie, po tym, jak został zaatakowany piłką. - Zamachnąłem się pierwszy, ale piłka była dla mnie pierwszym uderzeniem - powiedział na miejscu.

Co więcej, zawodnik NBA twierdzi, że 17-latek groził mu i jego rodzinie. Miał opuszczać miejsce bójki, wykrzykując, że wróci i spali dom Moranta. "Wrócę i rozświetlę to miejsce jak fajerwerki" - cytuje zeznanie koszykarza z policyjnego raportu "Washington Post".

Prokuratura przeanalizowała sprawę i nie zdecydowała się wnieść oskarżenia przeciwko Ja Morantowi. "Zdecydowało, że nie ma wystarczających dowodów, aby kontynuować sprawę" - przekazano w uzasadnieniu. Nie oznacza to jednak, że gwiazdor może odetchnąć. Poszkodowany 17-latek i jego matka zdecydowali się złożyć przeciw niemu kolejny pozew. Interweniować może także NBA, która jest bardzo wyczulona na tego typu przypadki. Zespoły są zobligowane do informowania ligi o wszelkich przypadkach łamania prawa przez zawodników. Nie wiadomo jednak, czy Grizzlies przekazali NBA informację o zamieszaniu z udziałem Moranta. Klub na razie odmówił komentowania sprawy.

"Washington Post" informuje także, że cztery dni przed opisanym incydentem, Morant i jego znajomi mieli wdać się w sprzeczkę z ochroniarzem jednego z centrów handlowych. Gwiazdor podobno groził mężczyźnie, a jeden z jego znajomych uderzył go w głowę. Poszkodowany był tak zaniepokojony zachowaniem koszykarza, że złożył nawet zawiadomienie na policję. Sumując te dwie sprawy, można założyć, że Ja Moranta czeka bardzo trudny czas. Jego wielka kariera może mocno wyhamować, jeśli wina zostanie mu udowodniona.

Memphis Grizzlies zajmują obecnie drugie miejsce w Konferencji Zachodniej NBA z bilansem 38-23. W kolejnym meczu zmierzą się z Denver Nuggets, a więc jedyną drużyną, która wyprzeda ich w tabeli.

