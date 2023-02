Kosmiczny mecz. Przeszedł do historii NBA. Niewiarygodne, ile zdobył punktów

Damian Lillard jest w tym roku w bardzo dobrej formie i w ostatnich dziewięciu meczach rzucał średnio 40 punktów. Kolejną szansę na podtrzymanie udanej serii miał w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 03:00 polskiego czasu. Wówczas jego Portland Trail Blazers zmierzyło się z Houston Rockets.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

Niesamowity występ Damiana Lillarda. Historyczny występ w NBA

Lillard z pewnością długo nie zapomni tego wieczoru, ponieważ rozegrał najlepszy mecz w karierze. Zdobył aż 71 punktów i dzięki temu dołączył do bardzo wąskiego grona. Do tej pory tylko siedmiu innych koszykarzy zdobyło 70 lub więcej punktów w jednym meczu. Rekord należy do Wilta Chamberlaina, który w 1962 rzucił 100 punktów. Ponadto jak wyliczyło ESPN, Lillard jest najstarszym zawodnikiem, który tego dokonał. Amerykanin oddał także aż 13 udanych rzutów za trzy punkty i jest to drugi najlepszy wynik w NBA pod tym względem. Rekord należy do Klaya Thompsona, który w 2018 roku w meczu przeciwko Chicago Bulls miał na koncie 14 celnych rzutów za trzy punkty.

Rekordowy sezon NBA. Takich wyników nie było ponad 60 lat

Na tym jednak jego rekordy się nie kończą. Spotkanie z Houston Rockets jest piątym w jego karierze, w którym zdobył więcej niż 60 punktów. Lepiej pod tym względem wypadają jedynie Wilt Chamberlain (32) oraz Kobe Bryant (6). W tym starciu Lillard zaliczył jeszcze sześć asyst i sześć zbiórek. Żaden inny koszykarz w historii nie zakończył meczu z lepszymi łącznymi statystykami niż on.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W dużej mierze dzięki Lillardowi Portland Trail Blazers pokonało Houston Rockets 131:114. Obecnie drużyna Lillarda zajmuje 12. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Kolejny mecz rozegra w nocy z wtorku na środę o godzinie 04:00 polskiego czasu. Wówczas zmierzy się z Golden State Warriors.

Co za powrót Sochana! Polak najlepszy. Ale seria wstydu Spurs trwa