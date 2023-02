Oddał niemożliwy rzut w hicie NBA i trafił. Za chwilę mina mu zrzedła [WIDEO]

Spotkanie Philadelphia 76ers - Boston Celtics było największym hitem NBA, jeśli chodzi o spotkania rozgrywane w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. 76ers z bilansem 39-19 zajmowali trzecie, a Celtics z bilansem 43-17 pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Dodatkowo starcie dwóch wielkich gwiazd - Joela Embiida i Jaysona Tatuma jawiło się jako niezwykle emocjonujące. Obaj zapewnili fanom prawdziwy rollercoaster. Finalnie cieszyć mógł się tylko jeden.

Końcówka meczu Philadelphia 76ers - Boston Celtics przejdzie do historii. Wielki pech Joela Embiida

Już od pierwszych sekund meczu było wiadomo, że zawodnicy zagwarantują emocje do samego końca. Koszykarze Philadelphia 76ers prowadzili 30:28 po pierwszej kwarcie, a na przerwę schodzili, prowadząc 56:50. Fantastyczny mecz rozgrywali Joel Embiid z 76ers i Jaylen Brown z Bostonu, a Jayson Tatum skupił się bardziej na zbiórkach niż zdobywaniu punktów.

W trzeciej kwarcie Celtics wyszli na prowadzenie 80:78 i w ostatniej odsłonie to oni dyktowali tempo gry i nie oddawali rywalom prowadzenia. Wielkie emocje zaczęły się minutę i 22 sekundy przed końcem, kiedy Boston prowadził 105:103 i dwa kolejne punkty zdobył Jayson Tatum. Następnie dwa rzuty wolne na punkty dla 76ers zamienił James Harden, a dobra gra defensywna i rzuty wolne Joela Embiida wyrównały stan spotkania na 107:107.

Celtics rozpoczęli ostatnią akcję na 5,9 sekundy przed końcem meczu i fantastycznym rzutem za trzy popisał się Jayson Tatum, wyprowadzając zespół na prowadzenie 110:107. 76ers wznowili grę 1,3 sekundy przed końcem, piłka powędrowała do Joela Embiida, który jeszcze ze strefy podkoszowej rzucił w kierunku tablicy rywali. Piłka przeleciała przez niemal całe boisko i sensacyjnie wpadła do kosza! Wydawało się, że Kameruńczyk zapewnił remis i doprowadził do dogrywki. Okazało się jednak, że oddał rzut minimalnie po końcowej syrenie. Niesamowita "trójka" nie została zaliczona i to Celtics mogli cieszyć się z wygranej.

Joel Embiid w meczu zdobył aż 41 punktów i dołożył 12 zbiórek i pięć asyst. Niesamowity rzut nie zapewnił jego drużynie remisu i może się wydawać, że nad Kameruńczykiem ciąży fatum. To już bowiem nie pierwszy raz, gdy zabrakło mu odrobiny szczęścia, by niesamowitym rzutem uratować swoją drużynę. Na oficjalnym kanale YouTube NBA możemy znaleźć materiał zatytułowany "Niesamowite prawie-zwycięskie rzuty Joela Embiida". Widzimy w nim sytuację właśnie z meczu z Celtics oraz rzut spod własnego kosza w spotkaniu z Phoenix Suns. Tam Kameruńczyk rzucił na 0,08 sekundy przed końcem i trafił w obręcz kosza rywali przy stanie 116:113 dla Suns.

- Szkoda, że ??nie oddałem rzutu szybciej… Niestety, historia mojego życia- podsumował rozczarowany Embiid na konferencji prasowej po meczu.