Cóż to był za show! Wyczyn McClunga będzie wspominany w NBA przez lata [WIDEO]

Jak co roku, podczas lutowego NBA All-Star Weekend, na sobotni wieczór zaplanowano konkurs wsadów. Niestety w ostatnich latach koszykarski show nieco straciło na znaczeniu, gdyż do udziału w nim nie palili się zawodnicy stanowiący o sile swoich drużyn. Podobnie było i tym razem, lecz na liście startowej znalazł się pewien rozgrywający, który zachwycił cały świat i spowodował, że Slam Dunk Contest 2023 będzie długo pamiętany.

Prawie bezbłędny McClung

Podobnie jak w poprzednich latach, rywalizacja w konkursie wsadów była podzielona na dwa etapy. Najpierw zgłoszeni zawodnicy wzięli udział w fazie eliminacyjnej, by dwóch z nich awansowało do finału, gdzie doszło do ostatecznych rozstrzygnięć.

W pierwszej części zawodów, z dalszą rywalizacją pożegnali się Jericho Sims z New York Knicks oraz Kenyon Martin Jr. z Houston Rockets. W finale spotkali się więc Trey Murphy III z New Orleans Pelicans i faworyt kibiców, Mac McClung z Philadelphia 76ers.

W finale nikt nie miał wątpliwości, kto powinien otrzymać statuetkę za wygranie tegorocznego Slam Dunk Contest. McClung zachwycił wszystkich, m.in. wykonując wsad z obrotem o 720 stopni, czy też przeskakując nad dwiema osobami, prezentując swoje atletyczne możliwości.

Bilet do ligi

Choć McClung jest zawodnikiem ligi NBA od dwóch lat, do tej pory mało kto o nim słyszał i nie ma w tym nic dziwnego. Mierzący 188 centymetrów rozgrywający wyszedł na parkiet podczas meczu najlepszej koszykarskiej ligi świata zaledwie dwukrotnie, mimo ważnego kontraktu z Los Angeles Lakers, Chicago Bulls i obecnie Philadelphią 76ers. Amerykanin przede wszystkim jest zawodnikiem doskonale radzącym sobie w G-League, czyli swoistej lidze rezerw.

Do tej pory koszykarska kariera McClunga układała się bardzo podobnie do wielu innych, często już zakończonych. Młody zawodnik najpierw nie został wybrany w drafcie w 2021 roku, by kilka tygodni później sprawdzić się w lidze letniej w Las Vegas. Tam szło mu całkiem nieźle, dzięki czemu udało mu się podpisać zawodowy kontrakt. Mimo to, cały czas wysyłano go do gry w G-League, gdzie nieomal o nim nie zapomniano.

Tegoroczny konkurs wsadów może być dla kariery 24-latka przełomowy. Zważając na jego obecny potencjał marketingowy, możemy się spodziewać, że w końcówce sezonu zasadniczego sztab szkoleniowy zespołu z Filadelfii pozwoli mu spędzić na parkiecie w barwach pierwszej drużyny kilka bardzo cennych minut. Jeśli McClung z nich odpowiednio skorzysta, możemy być świadkami historii podobnej do tej Alexa Caruso, który zupełnie niespodziewanie, z czołowego gracza G-League, stał się niezwykle ważną częścią mistrzowskiego zespołu Los Angeles Lakers w sezonie 2019/2020.