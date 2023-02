LeBron James zdradził Sochanowi receptę na sukces w NBA. Polak ujawnia. "Codziennie"

Jeremy Sochan w czerwcu 2022 został wybrany z numerem dziewiątym w Drafcie NBA przez San Antonio Spurs. Kariera 19-latka nabrała rozpędu i w ostatnich miesiącach staje się on czołową postacią swojego zespołu. Wielokrotnie chwalił go trener Gregg Popovich, eksperci zaprosili go na Weekend Gwiazd, w którym zagra w Rising Stars Challenge. Przebojowość Polaka przekłada się na łatwość w nawiązywaniu kontaktów z najlepszymi koszykarzami świata. Okazuje się, że Sochan prosi ich o rady, a ci bez problemu mu ich udzielają.

Jeremy Sochan radził się legendarnego LeBrona Jamesa. "Jest niesamowity"

Pomimo że San Antonio Spurs przegrywają mecz za meczem, to Jeremy Sochan prezentuje naprawdę dobrą formę. Ponadto Polaka wyróżnia zadziorność i pewność siebie, co udowodnił podczas meczu z Brooklyn Nets. 19-latek nie wstydzi się również nawiązywać kontaktów z legendami NBA i korzysta z ich dobrych rad. Po meczu z Golden State Warriors rozmawiał z czterokrotnym mistrzem NBA Draymondem Greenem, a po starciu z Phoenix Suns z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Chrisem Paulem.

- To dla mnie nauka i motywacja. Draymond powiedział, że mam nadal być pewny siebie i się rozwijać. Paul zrobił to samo. Zadałem mu też kilka pytań o to, jak gra, jak widzi pewne rzeczy w obronie - powiedział Sochan, cytowany przez Przegląd Sportowy.

Ponadto po meczu z Los Angeles Lakers Polak miał okazję chwilę porozmawiać z nowym rekordzistą NBA LeBronem Jamesem. 38-letni gwiazdor zdradził młodszemu koledze tajniki sukcesu i sposób na utrzymanie się na najwyższym poziomie przez długie lata.

- Powiedział po prostu, że codziennie ma ten sam plan, uczy się zdrowo jeść, jest konsekwentny - zdradził Sochan i dodał: - To super, że jestem w NBA i grałem przeciwko niemu. Jeszcze nawet rok temu go oglądałem, a teraz go kryłem i to takie dziwne uczucie. Myślę, że dobrze go kryłem, ale to LeBron James. Jest niesamowity.

Jeremy Sochan w tym sezonie notuje 10,1 punktu, 4,9 zbiórki i 2,5 asysty na mecz. 19-latek może pochwalić się skutecznością rzutów z gry na poziomie 45,4 procent. W ostatnim meczu z Cleveland Cavaliers zdobył 10 punktów, zanotował cztery zbiórki i dwie asysty. Kolejny mecz San Antonio Spurs zaplanowano na noc ze środy, 15 lutego na czwartek, 16 lutego o godzinie 1:00. Drużyna Gregga Popovicha zmierzy się z Charlotte Hornets.