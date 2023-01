Raz, dwa, trzy. Potrzebowali jedynie 40 sekund. Nuggets oczarowali widownię [WIDEO]

NBA jest nie tylko najlepszą, ale i najbardziej widowiskową koszykarską ligą na świecie. Świadczą o tym m.in. kosmiczne akcje ofensywne poszczególnych zawodników, którzy swoim atletyzmem zaskakują nie tylko kibiców, ale i lekarzy i specjalistów od przygotowania fizycznego. Nie inaczej było w piątkowym meczu Denver Nuggets z Indianą Pacers, gdy w trakcie trzeciej kwarty podopieczni Michaela Malone'a postanowili zabawić się koszykówką.

Trzy kosmiczne akcje z rzędu

Ekipa z Denver, po dwóch nieco słabszych sezonach, związanych m.in. z długo leczoną kontuzją Jamala Murraya, który musiał wrócić do pełnego rytmu treningowego i meczowego, w sezonie 2022/2023 znów zachwyca. W piątkowym spotkaniu z Indianą Pacers, przy ponad dziesięciopunktowej przewadze, zawodnicy drużyny z Kolorado rozegrali trzy niesamowite akcje, które kibicom zgromadzonym w hali w pełni wynagrodziły pieniądze wydane na bilety.

Najpierw do akcji wszedł wspomniany Murray, który razem z Christianem Braunem popisali się przepięknym alley-oopem. Po chwili, dokładnie to samo zagranie rozgrywający Nuggets powtórzył wraz z Kentaviousem Caldwellem-Popem. Jakby tego było mało, kilka sekund później, przy posiadaniu rywala, piłkę przechwycił Bruce Brown, który wykorzystał otwartą drogę do kosza i zakończył akcję dwuręcznym wsadem.

Walka o historyczny sukces

Po awansie do finału konferencji zachodniej w sezonie 2019/2020, drużyna z Denver ponownie wymieniana jest w gronie faworytów do zdobycia tytułu najlepszej koszykarskiej ligi świata. W zespole Michalea Malone'a wszystko wygląda bowiem znakomicie, a jego największe gwiazdy grają na niesamowicie wysokim poziomie.

Na ten moment Nuggets, prowadzeni przez Jamala Murraya i Nikolę Jokicia, otwierają tabelę konferencji zachodniej, mając na swoim koncie 33 zwycięstwa i 13 porażek. W całej lidze lepszy rekord mają jedynie wicemistrzowie NBA z ubiegłego sezonu, Boston Celtics, którzy do tej pory zanotowali dwa zwycięstwa więcej oraz przegrali o jedno spotkanie mniej. Według coraz większej grupy ekspertów, to właśnie pojedynek Nuggets z Celtics byłby, na ten moment, najlepszym finałem, jaki kibice mogliby obejrzeć z końcem wiosny 2023 roku.

