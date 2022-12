Skandal w NBA. Bijatyka i nokaut w trakcie meczu. Aż 11 zawodników zawieszonych [WIDEO]

W środowym meczu Detroit Pistons i Orlando Magic doszło do skandalu. Killian Hayes znokautował Moritza Wagnera, co doprowadziło do szamotaniny pomiędzy zawodnikami obu drużyn. W efekcie władze NBA musiały ukarać aż 11 zawodników.

