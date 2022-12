Luka Doncic show. Rywale nie mieli nic do powiedzenia

Luka Doncic już wielokrotnie w swojej koszykarskiej karierze pokazywał, że jest zawodnikiem ze ścisłego, światowego topu. W sezonie 2022/2023 Słoweniec znów nawiązuje do swoich najlepszych występów w karierze, prowadząc zespół Dallas Mavericks do kolejnych zwycięstw. Nie inaczej było w piątkowy wieczór, kiedy to zespół z Teksasu pokonał rywala zza miedzy, Houston Rockets.

Nie do zatrzymania

Piątkowy pojedynek z zespołem z Houston był dla Doncica niezwykle udany. Po raz drugi w sezonie, słoweński rozgrywający zdobył 50 oczek, trafiając 17 z 30 oddanych rzutów, w tym 6 z 12 za trzy. Jakby tego było mało, lider Mavericks rozdał jeszcze 10 asyst i zebrał 8 piłek, zostając pierwszym zawodnikiem w sezonie 2022/2023 z pięćdziesięciopunktowym double-double.

Co więcej, dla Słoweńca był to drugi mecz w karierze z 50-punktową zdobyczą. Jest to o tyle istotne, że w ten sposób udało mu się wyrównać rekord klubu, który wiele lat temu ustanowił wielki Dirk Nowitzki. Zważając jednak na wiek Doncica, rekord ten powinien zostać pobity i niezwykle wyśrubowany.

Skuteczność popłaca

Dla zespołu z Dallas pomoc Doncica jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o walkę o najwyższe cele. Na ten moment zespół z Teksasu zajmuje ósme miejsce w tabeli konferencji zachodniej z bilansem 17-16. To, wraz z przepisami, które weszły w życie w 2020 roku, z końcem sezonu zasadniczego dałoby awans do fazy play-in, co dla Mavericks jest planem minimum.

