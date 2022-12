Kolejny dobry mecz Jeremy'ego Sochana, ale Spurs przegrali

NBA nie zwalnia tempa, a co za tym idzie polski jedynak w najlepszej koszykarskiej lidze świata ma za sobą kolejne spotkanie. Tym razem ekipa San Antonio Spurs zagrała na wyjeździe z przeciętnie prezentującym się zespołem Orlando Magic.

Solidny mecz Sochana

Choć do końca trzeciej kwarty spotkanie było bardzo wyrównane i obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, ostatnie dwanaście minut gry zdecydowanie należało do gospodarzy, osłabionych brakiem Jonathana Isaaca. Doskonale prezentował się przede wszystkim Cole Anthony, któremu zabrakło zaledwie jednej asysty do triple-double. W zespole z San Antonio Spurs zabrakło z kolei wyraźnego lidera, który w końcówce poprowadziłby swoją drużynę do zwycięstwa.

Jeremy Sochan był zdecydowanie jedną z kluczowych postaci w talii trenera Popovicha. Polski skrzydłowy spędził na boisku prawie 26 minut notując bardzo przyzwoite liczby - 13 punktów (6/14 z gry w tym 0/3 zza łuku), 9 zbiórek, 4 asysty i 2 bloki. Zdecydowanie najważniejszym zadaniem naszego reprezentanta było jednak krycie Paolo Banchero, nowej gwiazdy zespołu z Orlando. To zadanie Sochan wykonał praktycznie perfekcyjnie, choć włosko-amerykański zawodnik i tak zdołał zagrać przyzwoite spotkanie.

Zgodnie z planem

Po rozegraniu 32 spotkań w sezonie 2022/2023, San Antonio Spurs zajmują czternaste miejsce w konferencji zachodniej z bilansem 10 zwycięstw i 22 porażek. Tym samym drużyna z Teksasu jest coraz dalej awansu do fazy play-off. To z kolei może mieć dobry wypływ na przyszły sezon drużyny Gregga Popovicha, która będzie mogła liczyć na wysoki wybór w drafcie.

Kolejny mecz Spurs rozegrają drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Jeremy Sochan i spółka wybiorą się do Salt Lake City, gdzie zmierzą się z Utah Jazz.

