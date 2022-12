Sochan bohaterem specjalnego wideo Spurs. Wychwalają go pod niebiosa [WIDEO]

Jeremy Sochan rozgrywa pierwszy sezon w NBA w barwach San Antonio Spurs. Do tej pory rozegrał 24 mecze, w których notuje średnio 7,5 punktu oraz 4,2 zbiórki. Statystyki te nie powalają na kolana, ale w teksańskim klubie są niezwykle zadowoleni z pracy zawodnika w trakcie meczów i na treningach. Sochan zasłużył na wielkie pochwały od trenera Gregga Popovicha.

Ależ słowa Gregga Popovicha o Jeremim Sochanie. "Robi świetną robotę"

Spurs udostępnili w swoich social mediach specjalny materiał poświęcony ich młodym zawodnikom, których wybrali w tegorocznym drafcie - Jeremiemu Sochanowi, Malakiemu Branhamowi i Blake'owi Wesleyowi. Najwięcej miejsca zarezerwowano właśnie dla Polaka, który już na starcie przygody z NBA zrobił wielkie wrażenie na doświadczonym szkoleniowcu.

- Jeremy? On się nie boi. Nie robi na nim wrażenia NBA, ani nic podobnego, po prostu wychodzi i gra. On kocha tę grę. I widać to po prostu na jego twarzy. Możesz to też zobaczyć po jego mowie ciała. Uwielbia rywalizować. Robi świetną robotę - powiedział na nagraniu Popovich.

19-latek zaimponował także starszym i znacznie bardziej doświadczonym, jeśli chodzi o grę w NBA kolegom. - Jeremy podejmuje każde wyzwanie, jakie może znaleźć. Nie ma znaczenia, kto to jest, może to ktoś, kogo akurat kryje, może to być ktoś z drugiego końca boiska. Podoba mi się, ma ducha walki - stwierdził center Jakob Poeltl.

A co powiedział sam Jeremy Sochan? Zapytano go m.in. o pierwsze wrażenia i co czuł w trakcie debiutu w NBA. - Myślę, że po prostu podekscytowanie i okazję do pokazania, że ??stać mnie, by grać w pierwszej piątce. Czuję, jednak że nie byłem zbyt podekscytowany ani zdenerwowany. Nie sądzę, żeby taki stan był dla ciebie dobry. Po prostu trzymam kurs. Dostałem szansę i myślę, że pokazałem, dlaczego powinienem zacząć (w pierwszym składzie - red.) - stwierdził.

Sochan wskazał też, które momenty sezonu uważa za swego rodzaju chrzest w NBA. - Myślę, że jednym z nich jest krycie Stepha Curry'ego. Również mecz przeciwko Pelicans i Zionowi (Williamsonowi - red.). Nawet nie próbowałem go blokować, po prostu tam byłem. To wielki facet, więc mnie odepchnął, a ja upadłem. Uderzyłem się mocno w głowę, ale z pewnością było to powitanie w NBA - powiedział o sytuacji, gdy walczył o piłkę pod koszem ze silnym skrzydłowym z Nowego Orleanu.

Cały materiał przygotowany przez San Antonio Spurs można obejrzeć poniżej.

Przed młodą drużyną Spurs jeszcze mnóstwo pracy, nim przyjdą sukcesy. Jeremy Sochan i jego koledzy jak na razie legitymują się bilansem 10-20 i zajmują 14, czyli przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej NBA.

