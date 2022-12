Jeremy Sochan szykuje coś specjalnego na mecz w Meksyku. Szykuje się na finał MŚ

Jeremy Sochan wraz z San Antonio Spurs przygotowuje się do kolejnego meczu NBA. Będzie to mecz nie byle jaki, gdyż rozgrywany w Mexico City. Władze najlepszej koszykarskiej ligi świata wyszły na przeciw kibicom z Meksyku, gdzie sport ten cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem i przeniosły sobotnie spotkanie drużyny Polaka z Miami Heat właśnie do stołecznego miasta.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan jak Rodman! Czy Polak podbije NBA? Już przeszedł do historii

Jeremy Sochan zdradził, komu będzie kibicował w finale mundialu w Katarze. "Messi musi mieć tytuł"

Na miejscu zawodników San Antonio Spurs niemal cały czas otaczają kibice i dziennikarze. Na pytania przedstawicieli mediów odpowiadał też Jeremy Sochan. Nasz jedynak w NBA został zapytany m.in. o temat, którym żyje cały sportowy świat, czyli finał piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Już w niedzielę zmierzą się w nim reprezentacje Francji i Argentyny. Sochana zapytano, komu będzie kibicował.

Irving bohaterem. Ośmieszył rywala i trafił równo z końcową syreną [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jak się okazało, 19-latek jest fanem talentu Leo Messiego i to jego drużynę będzie wspierał. - Argentyna. Messi musi mieć jeden (tytuł mistrza świata - przyp. red.). Musi go zdobyć - cytuje wypowiedź Sochana Tom Orsborn, dziennikarz San Antonio Express-News.

Ponadto koszykarz zdradził, że szykuje coś specjalnego na sobotni mecz z Miami Heat. Chodzi o jego charakterystyczną fryzurę. Sochan szybko zasłynął w NBA z ekstrawaganckiego koloru włosów i był już z tego względu porównywany do legendarnego Dennisa Rodmana, który często prezentował światu różne, czasami wręcz przedziwne fryzury. Sochan zamierza pofarbować się tym razem na jeden z kolorów meksykańskiej flagi i jak zaznaczył, "na pewno nie będzie to blond".

Koszykarze San Antonio Spurs mieli też czas, by zwiedzić Mexico City. Jeremy Sochan i Keldon Johnson wybrali się m.in. pod kolumnę Anioła Niepodległości, znajdującą się przy słynnej Paseo de la Reforma, głównej alei stolicy Meksyku.

Zachwycony wycieczką był także trener Gregg Popovich. - Kościoły, galerie sztuki, parki... Widzisz te wszystkie miejsca i uświadamiasz sobie, że dookoła jest większy świat - mówił w rozmowie z Tomem Orsbornem i pozostałymi dziennikarzami.

Mecz San Antonio Spurs - Miami Heat odbędzie się w sobotę o godzinie 23:00 czasu polskiego. Drużyna Polaka z bilansem 9-19 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Miami Heat legitymują się bilansem 15-15 i są na 9. miejscu na wschodzie.

Jak ulżyć dziecku, które płacze i nerwowo się wierci? Powodów możesz szukać na skórze