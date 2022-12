Irving bohaterem. Ośmieszył rywala i trafił równo z końcową syreną [WIDEO]

Brooklyn Nets kontynuują imponującą serię zwycięstw w NBA. Koszykarze z Nowego Jorku w nocy z piątku na sobotę wygrali już piąty mecz z rzędu. Tym razem okazali się lepsi od Toronto Raptors, wygrywając 119:116. Sukces nie przyszedł jednak łatwo, a o zwycięstwie zadecydowała ostatnia akcja meczu, której bohaterem został Kyrie Irving.

Brooklyn Nets kontynuują zwycięską serię. Kyrie Irving bohaterem

Kontrowersyjny gwiazdor, o którym częściej mówiło się ostatnio za sprawą antysemickich komentarzy i zawieszenia, przypomniał krytykantom, że przede wszystkim jest świetnym zawodnikiem. W momencie, gdy ważyły się losy meczu, wziął na siebie odpowiedzialność. W niesamowity sposób zakończył mecz, dając zwycięstwo swojej drużynie.

Na 3,7 sekundy przed końcem czwartej kwarty utrzymywał się wynik 116:116. Gracze Toronoto chwilę wcześniej wyrównali za sprawą Scottiego Barnes'a, który wykorzystał dwa rzuty wolne. Stało się jasne, że o wszystkim zadecyduje ostatnia akcja, w której piłkę będą mieli Brooklyn Nets. Grę z linii bocznej boiska wznawiał Ben Simmons. Mimo stojącego przed nim obrońcy, który próbował przejąć piłkę, Simmons zdołał odegrać po koźle do Irvinga. Ten był pilnowany przez Freda VanVleeta. Zdołał jednak zmylić rywala. Zamarkował wejście pod kosz, po czym cofnął się i zgubił krycie. Następnie ze spokojem rzucił za trzy punkty równo z końcową syreną. Piłka wpadła do kosza, a ławka rezerwowych Nets eksplodowała z radości.

Kyrie Irving został najskuteczniejszym zawodnikiem Nets. Rzucił w sumie 32 punkty, dołożył też 3 zbiórki i 5 asyst. Wielki udział w zwycięstwie miał też Kevin Durant, który zdobył 28 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty. W ekipie Raptors brylował wspomniany Fred VanVleet. Zdobył aż 39 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty, jednak nie wystarczyło to, by dać swojej drużynie wygraną. Dla ekipy z Toronto była to już czwarta porażka z rzędu.

Brooklyn Nets z bilansem 18-12 zajmują 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej NBA. Toronto Raptors są natomiast na 10. miejscu z bilansem 13-16. Tabeli przewodzą Boston Celtics (22-8) przed Milwaukee Bucks (20-8).

