Magiczny wsad w NBA. Sam zawodnik był w szoku [WIDEO]

Dla wszystkich fanów koszykówki emocje związane ze startem sezonu NBA rozpoczną się w nocy z 18 na 19 października. Jednak w trwającym obecnie presezonie nie brakuje zagrań wyjątkowej urody. Jednym z nich popisał się ostatnio Obi Toppin.

Niesamowite zagranie, sam zawodnik nie krył zdziwienia

Zawodnik New York Knicks w ostatnim meczu sparingowym z drużyną Indiana Pecers popisał się wyjątkowej urody wsadem. Obi Toppin zakończył akcję nowojorskiego zespołu przełożeniem piłki między nogami powietrzu, a następnie umieszczeniem jej w koszu tylko jedną ręką.

Zagranie było tak niewiarygodne, że sam zawodnik nie krył zdziwienia, co można zobaczyć na niniejszym wideo.

Koszykarz mógł zaliczyć ten mecz do udanych. Zdobył dla swojej drużyny 24 punkty oraz zaliczył trzy zbiórki. To między innymi dzięki jego postawie spotkanie zakończyło się zwycięstwem New York Knicks 131:114 z Indianą Pacers.

Warto zaznaczyć, że Toppin zwyciężył w tegorocznym konkursie wsadów organizowanym przy okazji weekendu gwiazd NBA. W finale pokonał Juana Toscano Andersona z Golden State Warriors, zdobywając 92 punkty na 100 możliwych, natomiast jego rywal uzyskał ledwo 69 punktów.