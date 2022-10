Szokujące sceny na treningu mistrzów NBA. Green "sprzedał" sierpowego [WIDEO]

Golden State Warriors to jedna z najbardziej klasowych drużyn w rozgrywkach NBA. Dość stwierdzić, że koszykarze tego klubu są obecnymi mistrzami najlepszej ligi świata, a łącznie siedmiokrotnie sięgali po ten tytuł. MVP finałów poprzednich rozgrywek został wybrany rozgrywający zespołu, Stephen Curry.

Green nie wytrzymał na treningu Golden State Warriors. Uderzenie rodem z bokserskiego ringu

Nowy sezon w NBA wystartuje 19 października. Obecnie drużyny przygotowują się do startu szlifując formę w meczach przedsezonowych. W piątek, 7 października amerykańskie media poinformowały o konflikcie w drużynie mistrzów ligi.

Nagranie z treningu Warriors, udostępnione przez TMZ Sports, pokazuje sytuację, w której Draymond Green rozmawiał ze stojącym pod koszem Jordanem Poolem. Nagle skrzydłowy mierzący 201 cm wzrostu podszedł do swojego kolegi i stanął tuż przed nim. Poole szybko zareagował i odepchnął Greena. Ten od razu wymierzył w kierunku kolegi potężny prawy sierpowy, po którym Poole upadł na parkiet. Reszta drużyny szybko wkroczyła do akcji i zaczęła rozdzielać zawodników. Z ustaleń mediów wynika, że Poole nie odniósł poważnych obrażeń i był w stanie kontynuować trening.

Do sytuacji odniósł się menadżer generalny drużyny, Bob Myers. - Takie rzeczy się zdarzają. Nikt tego nie lubi. Nie tolerujemy tego, ale to się zdarza - stwierdził, cytowany przez TMZ Sports. - Draymond przeprosił zespół. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zawieszeni czy karę, to zapewniam, że poradzimy sobie z tym wewnętrznie - dodał działacz. Nie wiadomo jednak, co było przyczyną konfliktu koszykarzy.

Koszykarze Golden State Warriors przed startem sezonu zaprezentowali się z dobrej strony. W pierwszym meczu pokonali 97:87 Washington Wizards, by w drugim meczu wygrać z tym samym rywalem 104:95. Pierwszy mecz w rozgrywkach obrońcy tytułu rozegrają 19 października. a ich rywalami będą zawodnicy Los Angeles Lakers.

