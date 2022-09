Niestosowne relacje spowodowały trzęsienie ziemi w Boston Celtics. Oficjalny komunikat klubu

45-letni Ime Udoka miał za sobą całkiem udany ubiegły sezon. Boston Celtics pod jego wodzą, mimo że nie byli w gronie faworytów, to awansowali do finału NBA. W nim zawodnicy Boston Celtics prowadzili 2:1 z Golden State Warrios, ale potem przegrali trzy mecze z rzędu i to ich rywale cieszyli się z mistrzowskiego pierścienia.

Ime Udoka zawieszony

Teraz Ime Udoka nie może przygotowywać się do nowego sezonu NBA. Ma bowiem spore problemy. Jak się okazało miał związać się intymną relacją z jedną z pracownic Boston Celtics - poinformował Adrian Wojnarowski z ESPN. Szkoleniowiec nie dopuścił się żadnego niestosownego zachowania wobec partnerki, ale poprzez kontakt złamał regulamin klubu. Klub podjął już decyzje, że Ime Udoka został zawieszony na sezon 2022/2023.

- Boston Celtics ogłasza, że zespół zawiesił głównego trenera Ime Udokę na sezon 2022-2023 za złamanie zasad drużynowych. Decyzja o jego przyszłości zostanie podjęta w późniejszym terminie. Zawieszenie wchodzi w życie natychmiast - napisał klub w specjalnym oświadczeniu.

Trenera spotkała sroga kara, bo mówiło się, że może się skończyć na wysokiej grzywnie i ostrzeżeniem.

Udoka wydał już oświadczenie, przepraszając wszystkich za swoje zachowanie.

- Chcę przeprosić naszych zawodników, kibiców, całą organizację Celtics i moją rodzinę [jego żoną jest amerykańska aktorka Nia Long - red.] za to, że ich zawiodłem. Przepraszam za postawienie zespołu w tak trudnej sytuacji i akceptuję decyzję klubu. Z szacunku dla wszystkich zaangażowanych, nie będę pisał dalszych komentarzy - napisał krótko trener Udoka.

Ime Udoka od 2000 do 2012 grał w NBA G League i NBA. Potem pracował jako asystent trenera w San Antonio Spurs (2012-2019), Philadelphia 76ers (2019-2020) i Brooklyn Nets (2020-2021). Od sezonu 2021/2022 był pierwszym trenerem Boston Celtics.

Teraz trenerem Celtics będzie Joe Mazzulla, jeden z jego dotychczasowych asystentów.

