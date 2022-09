Gwiazdor NBA przeprasza za skandaliczne słowa. "Bolesne"

Spore zamieszanie wybuchło wokół gracza NBA Anthony'ego Edwardsa, który wypowiedział protekcjonalny komentarz przeciwko gejom w filmie opublikowanym na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Edwards przeprasza za homofobiczne słowa

Zawodnik Minnesoty Timberwolves obserwował z samochodu grupkę czarnoskórych mężczyzn, która rozmawiała ze sobą, a dwóch z nich wymieniło serdeczny uścisk. Koszykarz nie mógł przestać naśmiewać się z tej sytuacji, a w dodatku nie omieszkał skomentować całego zajścia.

Luka Doncić broni mistrzostwa, Polacy staną mu na drodze. "Ciężkie pytanie..."

Najpierw Edwards użył określenia "queer", co jest przez wielu jest uważane za słowa obraźliwe pod adresem osób o orientacji homoseksualnej. Szczególnie, że zawodnik wyśmiewał stojące na chodniku osoby. A potem jeszcze skomentował "patrzcie, dokąd ten świat zaszedł".

Na efekt swojej wypowiedzi długo czekać nie musiał. Chwilę po publikacji filmiku wylała się fala hejtu. 21-latek bardzo szybko zda sobie sprawę, że popełnił błąd. Dlatego postanowił opublikować w mediach społecznościowych oświadczenie.

– To, co powiedziałem, było niedojrzałe, bolesne i pozbawione szacunku. Bardzo za to przepraszam. To nieakceptowalne, by używać takiego języka w tak raniący sposób. Nie mam na to żadnej wymówki. Zostałem wychowany lepiej – napisał na swoim Twitterze.

Przeprosiny być może pomogą w obniżeniu kary, jaką z pewnością otrzyma zawodnik od NBA, ale na decyzję trzeba poczekać. Władze ligi w poprzednich przypadkach tego typu były bardzo surowe i konsekwentne egzekwowaniu swoich zasad wobec zawodników, którzy publicznie użyli rasistowskiego języka. Dla przykładu Kevin Durant otrzymał grzywnę w wysokości 50 tysięcy dolarów za skandaliczną wiadomość prywatną, która ujrzała światło dzienne.