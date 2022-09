Gwiazdor NBA myślał o samobójstwie. "Dotarłem do najciemniejszego zakamarka"

John Wall już w młodości był uznawany za jednego z lepszych koszykarzy na pozycji rozgrywającego. W 2011 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego debiutanta w NBA. Kilkukrotnie grał także w Meczu Gwiazd NBA. Teraz leczy poważną kontuzję, a do tego zmagał się z niemałymi problemami osobistymi, o których opowiedział w niedawnym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki pokazał wpadkę na treningu

John Wall był pod ścianą. Szczerze opowiedział o problemach. "Myślałem o samobójstwie"

W kwietniu 2021 roku John Wall nabawił się urazu, który nie pozwolił mu wrócić na parkiet do dnia dzisiejszego. Ponadto 32-latka dotknęła tragedia rodzinna - wieku 58 lat na raka zmarła matka zawodnika. On sam był na skraju wyczerpania psychicznego. - Dotarłem do najciemniejszego zakamarka mojego życia. Myślałem o samobójstwie - wyznał w rozmowie z NBC Sport.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

- Zrozumiałem, że sam sobie z tym nie dam rady. Zgłosiłem się na terapię. Ludzie myślą, że powinni sami rozwiązywać swoje problemy, ale czasem jest to poza zasięgiem ich możliwości. Wtedy warto wołać o pomoc - dodał koszykarz.

Alicja Rogozińska: Wymyśliłam, że będę się karać brakiem jedzenia

Kontuzja i choroba matki. "Wszystko wydarzyło się w czasach pandemii"

Wall przyznał, że najciężej było mu, gdy prowadził swoją umierającą matkę na chemioterapię. Zawodnik, który w tym sezonie zarobi ponad 6 milionów dolarów, obserwował, jak odchodzi jedna z bliższych mu osób i nie był w stanie sobie z tym poradzić. Rok później stracił także babcie.

Na Ponitkę najpierw gwizdali, a potem mogli tylko milczeć. Prawdziwy lider

- Chodziłem na chemioterapię z matką, patrząc, jak umiera. Kładłem się na łóżku obok niej i tak trwałem. Przez trzy dni nie miałem nawet siły zmienić ubrania - zaznaczył w rozmowie z NBC i dodał: - Wszystko wydarzyło się w czasach pandemii. Nie umiałem sobie z tym poradzić.

Koszykarz ma teraz nadzieję na jak najszybszy powrót do gry. Od lipca jest zawodnikiem Clippers, jednak wciąż nie zaliczył debiutu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.