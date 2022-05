Doncić szaleje na parkiecie. Słoweniec rzucił 45 punktów, ale wiele to nie pomogło

Phoenix Suns ma już za sobą pierwszy mecz drugiej rundy play-off. Koszykarze Monty'ego Williamsa pokonali Dallas Mavericks 121:114. Choć gospodarze mieli lepszą zdobycz punktową, to na boisku królował tylko jeden bohater.

Doncić zdobył ponad 40 punktów

Był nim Luka Doncić. Słoweniec w meczu ze "Słońcami" zdobył 45 punktów. Był to najlepszy wynik punktowy w tym spotkaniu. Doncić trafił 15 z 30 oddanych rzutów. Niestety, to było za mało, by pokonać zwycięzcę rundy zasadniczej. Drugi wynik odnotował Maxi Kleber, który zdobył 19 punktów. Gospodarze nie mieli tak zdecydowanego lidera, ale sześciu koszykarzy rzuciło między 11 a 25 oczek. Najwięcej miał środkowy Deandre Ayton.

Kolejne spotkanie zaplanowano w nocy z 4 na 5 maja czasu polskiego. We wtorek natomiast zagrają Memphis Grizzlies – Golden State Warriors (jest 0-1) i Boston Celtics – Milwaukee Bucks (0-1).