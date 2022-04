Noc awansów w NBA. Bezbłędny Chris Paul ustanowił rekord. Sto proc. skuteczności

Ze znakomitej strony podczas wczorajszych meczów pierwszej rundy fazy play-off NBA pokazał się Chris Paul. 36-latek był niewątpliwą gwiazdą starcia New Orleans Pelicans - Phoenix Suns i trafił 14/14 rzutów z gry, zdobywając tym samym 33 punkty dla ekipy Suns.

Niesamowity mecz Chrisa Paula. Ustanowił rekord fazy play-off

Paul popisał się stuprocentową skutecznością i ustanowił w ten sposób rekord fazy play-off. Rozgrywający Suns dołożył w tym meczu także pięć zbiórek i osiem asyst. Jeżeli chodzi o wcześniej wspomniany rekord to więcej celnych rzutów z gry miał tylko legendarny Wilt Chamberlain. Trafiał on 15/15, 16/16, 18/18 rzutów, lecz jedynie w fazie zasadniczej.

Dla Paula znakomity wynik miał bardzo dużą wagę. Zawodnik bowiem zaczynał karierę w zespole z Nowego Orleanu, a teraz na jego parkiecie pobił rekord: - To miasto mnie wychowało – stwierdził w pomeczowej rozmowie.

Suns wygrało z New Orleans Pelicans 115:109 (stan rywalizacji do czterech wygranych: 4:2 dla Suns). W pozostałych czwartkowych spotkaniach Utah Jazz przegrało z Dallas Mavericks 96:98 (stan rywalizacji do czterech wygranych: 4:2 dla Mavericks). Zatem w półfinałach konferencji zachodniej Suns podejmą Mavs. W analogicznej rundzie półfinałów Konferencji Wschodniej rywalizować będą za to gracze Philadelphia 76ers, którzy wczoraj pokonali Toronto Raptors 132:97 (stan rywalizacji do czterech wygranych: 4:2). Na 76ers czekają już zawodnicy Miami Heat.

W pozostałych meczach półfinałowych Boston Celtics zagrają z obrońcami tytułu Milwaukee Bucks (Konferencja Wschodnia), Golden State Warriors zmierzą się z wygranym starcia Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves (Konferencja Zachodnia, obecny stan rywalizacji do czterech wygranych: 3:2 dla Grizzlies).