Katastrofa drużyny naszpikowanej gwiazdami. "Największa porażka w historii NBA"

Przed rozpoczęciem tego sezonu Los Angeles Lakers, mistrzowie NBA z 2020 roku, ponownie byli wymieniani w gronie kandydatów do tytułu. Ich pozycję wzmacniały transfery gwiazd - Russell Westbrook i Carmelo Anthony mieli stworzyć znakomity zespół z obecnymi już w Los Angeles LeBronem Jamesem i Anthonym Davisem. Okazało się jednak, że zbudowanie składu w oparciu o tych weteranów nie wypaliło, faworyci zawiedli. Przed wtorkowym meczem z Phoenix Suns, liderem Konferencji Zachodniej, Lakers wiedzieli, w razie porażki nie awansują nawet do fazy play-in, która dawała jeszcze szansę na udział w play-off.

REKLAMA

"Największa porażka w historii NBA" - ocenił profil Lakers Lead na Twitterze.

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

Miał być gwiazdą NBA, a utknął między Shaqiem a "Makiem". 21-letni wybryk natury

Los Angeles Lakers nie zagrają w play-offach. Rekord Phoenix Suns

Pierwsza połowa meczu w Phoenix była wyrównana. Rozpoczynającą spotkanie kwartę Lakersi wygrali 31:28, w drugiej lepsi byli gospodarze, którzy zwyciężyli w niej 35:27. Decydująca okazała się trzecia kwarta, którą Suns wygrali 35:22 i przed ostatnią częścią mieli już 18 punktów przewagi.

W czwartej kwarcie do spektakularnej pogoni grających bez kontuzjowanego Jamesa Lakers nie doszło, goście nie zdołali zagrozić Suns, którzy zresztą grali już na luzie i świętowali swój sukces. Najlepsi na parkiecie byli Devin Booker z Suns, którzy rzucił 32 punkty i zaliczył siedem zbiórek, oraz Russell Westbrook z Lakers z 28 punktami i pięcioma zbiórkami. Ostatecznie Suns wygrali z Lakers 121:110.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Porażka przypieczętowała więc nieudany sezon zespołu z Los Angeles, drużyna LeBrona Jamesa nie zagra w play-offach. Lakers z bilansem 31-48 zajmują dopiero 11. miejsce w Konferencji Zachodniej i na trzy mecze przed końcem rundy zasadniczej nie mają już szans na awans o choćby jedną pozycję.

Nagle mecz NBA został przerwany. Kibice zostali wyproszeni. Na parkiet weszli strażacy

Z kolei dla Suns wygrana z Lakers była 63. zwycięstwem w sezonie zasadniczym, a to z kolei stanowi klubowy rekord. Wcześniejszy to 62 wygrane w sezonach 1992/93 i 2004/05. Suns pewnie przewodzą tabeli Konferencji Zachodniej. Mają osiem zwycięstw więcej niż zajmujący drugie miejsce Memphis Grizzlies i 13 więcej od trzecich Golden State Warriors.

Na miejscach dających awans do play-offów są poza tym Dallas Mavericks, Utah Jazz i Denver Nuggets. Lokaty premiowane awansem do fazy play-in zajmują w tej chwili Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans i San Antonio Spurs.