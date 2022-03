Koszykarze Los Angeles Lakers blisko katastrofy. I jeszcze ten LeBron

Zawodnicy Los Angeles Lakers przed rozpoczęciem sezonu, po niezłych letnich transferach (Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kendrick Nunn), byli wymieniani w gronie jednych z głównych faworytów do mistrzowskiego tytułu.

Lakers nie zagrają nawet w play-in?

Tymczasem w tym sezonie zawodzą. We wtorkową noc przegrali na wyjeździe z Dallas Mavericks 110:128.

"Jeziorowcy do przerwy pozwolili rywalom zdobyć 82 punkty. Więcej w dwóch pierwszych kwartach stracili tylko raz – pozwolili Celtics zdobyć 83 punkty w 1959 roku, jeszcze jako Minneapolis Lakers" - czytamy na portalu Zkrainynba.com.

Dla Lakers to trzecia porażka z rzędu i siódma w ostatnich dziewięciu spotkaniach. W efekcie drużyna Franka Vogela spadła na jedenaste miejsce w tabeli. Gdyby sezon zakończyłby się dziś, to nie załapaliby się do play-off. W rozgrywkach play-in o awans do play-off grają bowiem drużyny z miejsc 7-10.

Identyczny bilans - 31 zwycięstw i 44 porażki - mają San Antonio Spurs. W takich sytuacjach decyduje bezpośredni bilans między drużynami. Ten jest remisowy, bo dwa mecze wygrali Spurs i dwa Lakers. W ich przypadku trzeba się odnieść dopiero do czwartego punktu regulaminu, mówiącego o tym, że o wyższym miejscu decyduje większa ilość zwycięstw z drużynami z Konferencji Zachodniej. Spurs są zdecydowanie lepsi, bo mają 21 zwycięstw i 24 porażki, a Lakers - 16 wygranych i 29 porażek.

Zasady kwalifikacji w NBA przy identycznym bilansie zwycięstw i porażek Screen NBA

Tuż przed Lakers i Spurs z jednym zwycięstwem więcej (bilans 32 wygrane i 43 porażki) jest New Orleans Pelicans.

Obecna tabela NBA Screen

Lakers znaleźli się w trudnym położeniu z kilku powodów. Po pierwsze - mają problemy kadrowe. Już na początku sezonu kontuzji kolana doznał rzucający obrońca Kendrick Nunn. Od ponad miesiąca nie gra też Anthony Davis. Zawodnik chce wrócić do gry na początku kwietnia - informuje ESPN. W dodatku kilka dni temu kontuzji doznał LeBron James, który skręcił kostkę.

Lakers mają też bardzo trudny terminarz. W siedmiu ostatnich meczach czterokrotnie zagrają na wyjeździe. Wszystkie spotkania rozegrają z drużynami z Konferencji Zachodniej. Czekają ich trudne wyjazdowe starcia z Utah Jazz, Phoenix Suns, Golden State Warriors i Denver Nuggets (wszystkie są już pewne udziału w play-offach). Patrząc na terminarz Pelicans i Spurs, te dwa zespoły mają lżej od Lakers.

Ostatni raz Lakers w play-off nie znaleźli się w sezonie 2018/2019, czyli pierwszym dla LeBrona Jamesa w barwach klubu z Los Angeles. W następnym sezonie zdobyli mistrzostwo NBA, a w ubiegłym odpadli w już w rundzie play-off z Phoenix Suns - późniejszymi finalistami ligi.

