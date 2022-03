Awantura w NBA. Trener wkroczył między swoich graczy. "Skopię ci tyłek" [WIDEO]

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Do zdarzenia doszło na początku trzeciej kwarty. Po serii 19:0 drużyny gości i ich prowadzeniu 69:50, trener Erik Spoelstra poprosił o czas. Zaczął krzyczeć w kierunku gwiazdy swojej drużyny - Jimmy'ego Butlera. To nie spodobało się zawodnikowi, który nie zgadzał się z jego słowami. Udonis Haslem, skrzydłowy Miami interweniował i bronił racji Spoelstry i pokłócił się z Butlerem. - I wygląda na to, że Haslem użył naprawdę ostrego języka przeciwko Butlerowi - czytamy na Fadeaway World.

Prawie rozpętało się piekło. "Skopię ci tyłek"

Według dziennikarzy trener miał powiedzieć: Co? Chcesz, żebym z tobą walczył? - Natomiast Haslem miał dodać: "Skopię ci tyłek".

To jednak nie koniec. Potem gdy zawodnicy wrócili na parkiet, trener Spoelstra znów dyskutował z Butlerem. Obaj zaczęli się ze sobą kłócić, podchodzili blisko siebie, wymachiwali rękami. Musieli rozdzielać ich zawodnicy

- Prawie rozpętało się piekło. Istnieją dwie perspektywy wideo, w których widać, że Jimmy wydaje się grozić trenerowi, a Udonis Haslem musiał wkroczyć między nich. W pewnym momencie podczas kłótni pojawiło się wrażenie, że możemy zobaczyć walkę na pięści - pisze hiszpański dziennik "Marca".

Po meczu trener tłumaczył, że do kłótni doszło tylko dlatego, że zespół bardzo potrzebował zwycięstwa.

- Takie incydenty zdarzają się podczas meczów. Zawodnicy zastanawiali się, jakie są plany na kolację (śmiech). A tak poważnie, to w dwóch ostatnich meczach nie graliśmy na naszym normalnym poziomie. Wszyscy byli bardzo rozczarowani - powiedział.

Miami Heat mimo tej porażki z bilansem 47 zwycięstw i 26 porażek prowadzi w tabeli konferencji wschodniej. Tuż za tym zespołem jest Milwaukee Bucks (45 wygranych i 27 porażek).

Butler spotkał się też z... Hurkaczem

W środę Hubert Hurkacz, najlepszy polski tenisista pochwalił się zdjęciem, które wywołało duże poruszenie w portalach społecznościowych. Hurkacz spotkał bowiem na korcie właśnie Jimmy'ego Butlera. - Niespodzianka na Miami Open. Fajne spotkanie z Jimmym Butlerem. Ciągle pamiętam swoją krótką, ale super przygodę z koszykówką - przyznał Hurkacz.

