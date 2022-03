"Twoja matka to śmieć". Nurkić wyrzucił telefon kibica. Surowa kara

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło podczas niedzielnego meczu NBA: Indiana Pacers - Portland Trail Blazers. Po zakończeniu meczu Jusuf Nurkić, 27-letni środkowy Portland Trail Blazers, który nie grał z powodu kontuzji, podszedł do grupy kibiców Indiany Pacers stojących na boisku. Jeden z fanów coś do niego powiedział, a po chwili Nurkić wziął mu telefon i wyrzucił w trybuny.

Kibic obraził mamę i babcię Nurkicia

Teraz Yahoo Sports informuje, że Nurkić został ukarany grzywną w wysokości 40 tys. dolarów przez władze NBA. Na filmie nie jest jasne, co się stało, że doszło do incydentu. NBA nie ujawniła też żadnych innych szczegółów dotyczących konfrontacji, a Nurkić z racji kontuzji nie musiał rozmawiać z mediami.

Chris Haynes z Yahoo Sports pisze, że kibic rzekomo miał powiedzieć, że mama Nurkicia jest śmieciem. Wyzwał też babcię zawodnika, która dwa lata temu zmarła na koronawirusa.

Nurkić w tym sezonie zagrał w 56 spotkaniach Portland Trail Blazers. Zdobywał średnio 15 punktów, miał 11,1 zbiórek i 2,8 asyst.

Portland Trail Blazers z bilansem 27 zwycięstw i 44 porażek zajmuje dopiero dwunaste miejsce w konferencji zachodniej. Ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do baraży (play-in) o awans do fazy play-off.