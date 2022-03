Kuriozalne zachowanie Jusufa Nurkicia w NBA. "Musiało przekroczyć granicę" [WIDEO]

Zobacz wideo Ukraiński zespół zagra w przyszłym sezonie w PlusLidze. "Teraz po prostu mamy takie stosunki jak w rodzinie"

To było podczas niedzielnego meczu NBA: Indiana Pacers - Portland Trail Blazers. Gospodarze nie mający już szans na play-off czy nawet baraże, wysoko pokonali gości, grających bez swojego największego asa - Damiana Lillarda 129:98. Po meczu Jusuf Nurkić, środkowy Portland Trail Blazers, który nie grał z powodu kontuzji, podszedł do grupy kibiców Indiany Pacers stojących na boisku. Jeden z fanów coś do niego powiedział, a po chwili Nurkić wziął mu telefon i wyrzucił w trybuny.

"Musiało przekroczyć granicę"

- Mecz nie był ciekawy, dopóki nie pojawił się film przedstawiający incydent po grze z udziałem Jusufa Nurkicia - czytamy na "CBS Sport". - Nie jest jasne, co powiedział lub zrobił kibic, by zdenerwować Nurkica, a ponieważ zawodnik jest kontuzjowany, nie zwrócił się do mediów. Cokolwiek to to jednak było, musiało jednak przekroczyć granicę, ponieważ trudno wyobrazić sobie zawodnika, który chwyta telefon fanów za podstawową zniewagę lub drwinę - dodają.

Teraz Nurkić najprawdopodobniej zostanie ukarany przez władze NBA.

- Fani regularnie przekraczają granicę i jest całkowicie zrozumiałe, dlaczego zawodnicy w końcu mają dość tych bzdur. Jednocześnie NBA nie będzie zadowolona z tego, że Nurkic chwycił telefon kibica. Prawdopodobnie zostanie ukarany grzywną, gdy liga dotrze do sedna sytuacji - pisze "CBS Sport".

Nurkić w tym sezonie zagrał w 56 spotkaniach. Zdobywał w nich średnio 15 punktów i miał 11,1 zbiórek i 2,8 asyst. Portland Trail Blazers z bilansem 26 zwycięstw i 44 porażek zajmuje dopiero dwunaste miejsce w konferencji zachodniej. Ma jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do baraży (play-in) o awans do fazy play-off.

