LeBron James graczem wszech czasów w NBA. Magiczny próg przekroczony [WIDEO]

37-letni LeBron James nie przestaje imponować. W piątkową noc został najstarszym zawodnikiem w historii NBA, któremu udało się zdobyć 50 punktów lub więcej przynajmniej dwa razy w ciągu sezonu. Dotychczasowy rekordzistą był Bernard King. W sezonie 1990/1991 dwa razy przynajmniej 50 punktów zdobył w wieku 34 lat.

James pierwszym takim zawodnikiem w historii NBA

Teraz LeBron James w przegranym 111:140 wyjazdowym meczu z Phoenix Suns został pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który w swojej karierze miał 10 tys. punktów, 10 tys. zbiórek i 10 tys. asyst. Do tego wyczynu brakowało mu przed meczem dwóch asyst. Historyczną asystę James zaliczył na początku drugiej kwarty starcia z Phoenix, kiedy podał piłkę do Carmelo Anthony'ego, który skutecznie rzucił za trzy punkty.

- Bycie kimś jedynym w takiej statystyce jest całkiem fajne, ale to nie ma dla mnie większego znaczenia. Za każdym razem, gdy przytrafiają mi się takie rzeczy, gubię się w słowach, z powodu tego, skąd pochodzę. Automatycznie zaczynam myśleć o moim rodzinnym mieście Akron i moim wychowaniu, skąd pochodzę i marzeniach, które miałem, żeby być w tej lidze i grać na najwyższym poziomie - powiedział James po meczu, w którym zdobył 31 punktów, miał siedem zbiórek i sześć asyst.

Za swój wyczyn zebrał mnóstwo gratulacji. - Oczywiście moi koledzy pogratulowali po meczu. Moja mama wysłała mi SMS-a już w przerwie spotkania, ale odczytałem go dopiero po końcowym gwizdku - dodał James.

"To zaszczyt być częścią tej ligi i bez względu na to, co dzieje się w tym sezonie, starasz się odnosić zwycięstwa w trakcie długiego maratonu" – powiedział. "Dzisiejszy wieczór przydarzył się nie tylko mnie, ale także mojej rodzinie i przyjaciołom".

James ma obecnie 36824 punktów w karierze (trzecie miejsce w historii NBA), 10004 asyst (siódma pozycja) i 10150 zbiórek. Brakuje mu 104 punktów, by przeskoczyć byłego gwiazdora Utah Jazz - Karla Malone’a na liście zawodników z największą liczbą zdobytych punktów w historii NBA. Potem pozostanie już tylko słynny Kareem Abdul-Jabbar, który zdobył 38387 punktów.

Los Angeles Lakers z bilansem 29 zwycięstw i 38 porażek zajmuje dziewiąte miejsce w konferencji zachodniej. W tym momencie zespół ten musiałby zatem walczyć w turnieju play-in.

