To nie miało prawa się stać! Wycierając parkiet, zrujnowali doskonałą akcję [WIDEO]

To była dziesiąta minuta trzeciej kwarty. Zawodnicy Oklahoma City Thunder byli przy piłce, ale Isaiah Roby źle podał piłkę do kolegi z drużyny. Tuż za linią środkową boiska, przechwycił ją Jordan McLaughlin i samotnie pobiegł w stronę kosza przeciwnika. Z pewnością zdobyłby punkty, gdyby nie paradoksalna sytuacja, do której wtedy doszło. McLaughlin zderzył się bowiem z... chłopakiem, który wyciera parkiet na meczach NBA. Chłopak pewnie nie sądził, że gospodarze tak szybko stracą piłkę i pozwolił sobie wytrzeć parkiet.

Punktów z tej akcji nie było

McLaughlin zdołał jednak kontynuować akcję i rzucić spod kosza, ale nie zdobył punktów. Dobitka w wykonaniu D'Angelo Russella również była niecelna.

Mecz ten ostatecznie wygrali zawodnicy Minnesoty Timberwolves 138:101. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Naz Reid i Karl-Anthony Towns (po 20). Wśród przegranych najskuteczniejszy był Shai Gilgeous-Alexander (33 punkty).

Minnesota Timberwolves z bilansem 35 zwycięstw i 29 porażek zajmuje siódme miejsce w tabeli konferencji zachodniej. Oklahoma City Thunder (20 wygranych w 63 spotkaniach) jest dopiero na przedostatniej pozycji.

Inne wyniki NBA: