NBA oddaje cześć Ukrainie. "Wielka tragedia spotkała naszą ojczyznę"

"Wielka tragedia spotkała naszą ukochaną ojczyznę Ukrainę. Kategorycznie potępiamy wojnę. Ukraina jest pokojowym, suwerennym państwem zamieszkałym przez ludzi, którzy chcą decydować o własnym losie" - czytamy we wspólnym oświadczeniu Ołeksija Łenia i Swiatosława Mychajluka, czyli ukraińskich koszykarzy NBA, grających odpowiednio w Sacramento Kings oraz Toronto Raptors.

"Modlimy się za nasze rodziny, przyjaciół, krewnych i wszystkich ludzi, którzy przebywają na terytorium Ukrainy. Mamy nadzieję na jak najszybsze zakończenie tej straszliwej wojny. Drodzy Ukraińcy, trzymajcie się! Naszą siłą jest jedność! Jesteśmy z Wami!" - dodali koszykarze.

Zawodnicy NBA oddali cześć Ukrainie

Łeń i Mychajluk są kolejnymi sportowcami, którzy sprzeciwili się rosyjskiej agresji na Ukrainę. W czwartek poprzez decyzję prezydenta kraju - Władimira Putina - Rosja zaatakowała naszych wschodnich sąsiadów, rozpoczynając działania wojenne nie tylko na wschodzie kraju, ale też w kilku innych strategicznych miejscach.

W czwartek przed meczem Sacramento Kings - Denver Nuggets zawodnicy obu drużyn wsparli obywateli Ukrainy. Koszykarze stanęli wspólnie pod ręce, spotkanie poprzedziła minuta ciszy, a na ekranie pojawił się komunikat "nie dla wojny".

Mecz zakończył się zwycięstwem Denver Nuggets 128:110. Leń nie zagrał w tym meczu. Ukrainiec zawodnikiem NBA jest od 2013 roku. Pierwszych pięć lat spędził w Phoenix Suns, później kolejno grał w Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Washington Wizards, by w sierpniu zeszłego roku wrócić do Sacramento.

Mychajluk, czyli drugi reprezentant Ukrainy w NBA, trafił do ligi w 2018 roku, gdy Los Angeles Lakers wybrali go z numerem 47. w drafcie. Zanim Mychajluk trafił do Toronto Raptors, był jeszcze zawodnikiem Detroit Pistons oraz Oklahoma City Thunder.