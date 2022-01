Wielki powrót Kyrie Irvinga do NBA. "To było niesamowite"

Kyrie Irving stał się twarzą koszykarzy będących przeciwko zaszczepieniu. "W 2017 r. zdarzyło mu się powiedzieć, że jego zdaniem Ziemia jest płaska, tłumaczył też, że teorie szerzone przez płaskoziemców wydają się rozsądne. Co prawda kilka miesięcy później za swe słowa przeprosił, twierdząc, że był zafascynowany teoriami spiskowymi, ale w przypadku szczepionek na koronawirusa wciąż wydaje się w nie wierzyć. I próbuje także wpływać na innych koszykarzy NBA" - pisał o Irvingu w swoim tekście dziennikarz Sport.pl, Piotr Wesołowicz.

Wieli powrót Irvinga

Kyrie Irving tłumaczył swoją decyzję o braku szczepienia przeciwko COVID-19 podczas transmisji na żywo na Instagramie w październiku tego roku. "Czy naprawdę myślicie, że chcę stracić te pieniądze? Że chcę zrezygnować z marzenia o mistrzostwie? Że wolę siedzieć w domu zamiast być teraz z kolegami z zespołu? Że chcę zrezygnować ze środków do życia, bo jestem niezaszczepiony? Dajcie spokój" - mówił rozgrywający Nets.

Irving pod koniec ubiegłego roku rozpoczął znów treningi z drużyną. Ze względu na słabą sytuację kadrową, władze Nets postanowiły przywrócić go do zespołu. Gwiazdor będzie mógł grać wyłącznie w meczach wyjazdowych. Przez panujące w Nowym Jorku przepisy nie może występować w Barclays Center, hali drużyny Brooklyn Nets.

Irving powrócił do gry w wyjazdowym meczu z Indianą Pacers. 29-letni rozgrywający grał 32 minuty. W tym czasie zdobył 22 punkty (skuteczność z gry 9/17). Oprócz tego miał trzy zbiórki i cztery asysty.- Wyglądał jak on sam i to mi wystarczy. Graliśmy tak, by mógł uwolnić się po kilku sekundach akcji i rzucać. To był nasz sposób na powitanie go z powrotem - ocenił jego powrót Steve Nash, trener Brooklynu.

- Miałem wiele debiutów w karierze, ale żaden nie może się równać z tym. Czekałem na to od kilku miesięcy. To było niesamowite - powiedział Irving.

Był on drugim najskuteczniejszym strzelcem swojej drużyny. Kevin Durant zdobył bowiem aż 39 punktów (miał też siedem asyst i osiem zbiórek).

Koszykarze Brooklyn Nets przełamali się po trzech porażkach z rzędu (wszystkie u siebie) i wygrali z Indianą 129:121. Z bilansem 24 zwycięstw i 12 porażek wciąż zajmują drugie miejsce w konferencji wschodniej. Prowadzi Chicago Bulls (25-10).

