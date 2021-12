Zwrot akcji ws. gwiazdy NBA. Będzie grał mimo braku szczepienia

Kyrie Irving stał się twarzą koszykarzy będących przeciwko zaszczepieniu. "W 2017 r. zdarzyło mu się powiedzieć, że jego zdaniem Ziemia jest płaska, tłumaczył też, że teorie szerzone przez płaskoziemców wydają się rozsądne. Co prawda kilka miesięcy później za swe słowa przeprosił, twierdząc, że był zafascynowany teoriami spiskowymi, ale w przypadku szczepionek na koronawirusa wciąż wydaje się w nie wierzyć. I próbuje także wpływać na innych koszykarzy NBA" - pisał o Irvingu w swoim tekście dziennikarz Sport.pl, Piotr Wesołowicz.

Kyrie Irving tłumaczył swoją decyzję o braku szczepienia przeciwko COVID-19 podczas transmisji na żywo na Instagramie w październiku tego roku. "Czy naprawdę myślicie, że chcę stracić te pieniądze? Że chcę zrezygnować z marzenia o mistrzostwie? Że wolę siedzieć w domu zamiast być teraz z kolegami z zespołu? Że chcę zrezygnować ze środków do życia, bo jestem niezaszczepiony? Dajcie spokój" - mówił rozgrywający Nets.

Kyrie Irving wraca do gry z Brooklyn Nets. Będzie mógł grać tylko w meczach wyjazdowych

ESPN informuje, że Kyrie Irving wkrótce wróci do gry dla Brooklyn Nets. Rozgrywający rozpocznie treningi z drużyną w przeciągu najbliższych dni i będzie mógł grać wyłącznie w meczach wyjazdowych, ale też nie wszystkich. Wpierw Irving musi jednak uzyskać pięć negatywnych wyników testów, aby zostać dopuszczonym do treningów. Dodatkowo Irving będzie musiał testować się codziennie, zgodnie z obecnie panującym regulaminem NBA.

"Wierzymy, że powrót Kyriego Irvinga do gry uczyni nas nie tylko lepszym, ale bardziej zbilansowanym zespołem i pozwoli rozkładać siły w odpowiedni sposób. Podjęliśmy tę decyzję po dokładnej analizie panujących okoliczności, ale też przy pełnym wsparciu reszty zawodników" - przekazał Sean Marks, generalny manager Nets w oficjalnym oświadczeniu. Irving na pewno nie będzie mógł grać w meczach wyjazdowych przeciwko New York Knicks czy Golden State Warriors.

Jeśli Irving będzie się dobrze prezentował na treningach, to jest szansa na to, że wróci do gry na mecz z Los Angeles Lakers, który odbędzie się 26 grudnia. Nets zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi, ponieważ w protokole medycznym znajduje się aż siedmiu zawodników, m.in James Harden czy Joe Harris.

