Phoenix Suns wyrównali rekord NBA i wygrali hit. Stephen Curry zawiódł [WIDEO]

To był mecz dwóch najlepszych drużyn NBA tego sezonu. Koszykarze Golden State Warriors zajmują pierwsze miejsce w konferencji zachodniej (do tego spotkania mieli tylko dwie porażki), a Phoenix drugie z trzema porażkami.

REKLAMA

Zobacz wideo "UNTOLD Vol 1: Malice at the Palace" [ZWIASTUN]

Falstart polskiej kadry. Radykalne zmiany. "Brutalne. Jest tylko jeden gracz"

Stephen Curry zawiódł

Pojedynek był bardzo wyrównany. Jeszcze pięć minut przed końcem meczu gospodarze prowadzili tylko 92:91. Końcówka należała już jednak zdecydowanie do nich i wygrali 104:96. Najskuteczniejszym zawodnikiem zwycięzców był środkowy Deandre Ayton, który zdobył 24 punkty i miał jedenaście zbiórek. Ekipie Phoenix nie przeszkodziła kontuzja ścięgna udowego swojego gwiazdora Devina Bookera. Nie grał on już od drugiej kwarty.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



W Golden State Warriors zawiódł Stephen Curry. Drugi najlepszy strzelec NBA (średnia 27,8 punktów na mecz) zdobył zaledwie dwanaście punktów. Miał też najgorszą skuteczność w karierze, w momencie kiedy oddał 20 rzutów. Trafił zaledwie cztery z 21. Zawodnicy gości w sumie mieli słabą, 42 proc. skuteczność z gry i popełnili aż 23 straty (gospodarze odpowiednio 49 proc. i 12 błędów).

Dla Phoenix Suns było to 17. zwycięstwo z rzędu w NBA w tym sezonie. Zespół ten wyrównał swój rekord w tych rozgrywkach sprzed czternastu lat. Szansę na pobicie tego rekordu będzie miał w piątek, w meczu przed własną publicznością z przedostatnią drużyną konferencji wschodniej - Detroit Pistons.

Do rekordu NBA jeszcze im daleko. 33 zwycięstwa to najdłuższa seria zwycięstw z rzędu w historii ligi. Dokonała tego drużyna Los Angeles Lakers w sezonie 1971/72 w okresie od 5 listopada 1971 do 7 stycznia 1972. Sześc lat temu Golden State Warriors wygrali aż 28 meczów z rzędu.

Gwiazdor NBA dostał amerykański paszport i zmienił nazwisko. To jak deklaracja polityczna

Inne wtorkowe wyniki NBA: