Legendarna Staples Center Lakersów odchodzi w przeszłość za 700 mln dolarów! Teraz nowa nazwa

Staples Center, w którym mecze może oglądać nawet 20 tys. kibiców, wybudowano w 1999 roku. Aktualnie swoje mecze w niej rozgrywają koszykarze Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, hokeiści Los Angeles Kings i koszykarki Los Angeles Sparks. Jeszcze przed końcem roku zmieni jednak swoją nazwę.

700 milionów dolarów za prawa do nazwy hali!

Właściciel areny poinformował we wtorek wieczorem, że w Boże Narodzenie hala zmieni nazwę na Crypto.com Arena. Według doniesień amerykańskich mediów Crypto.com zapłaci aż 700 milionów dolarów za prawa do nazwy hali, obowiązującego przez kolejne 20 lat. Jest to jednocześnie największa umowa dotycząca praw do nazwy obiektu w historii sportu na świecie.

Staples Center to jedna z najważniejszych hal w Stanach Zjednoczonych. Od otwarcia była gospodarzem aż 19 ceremonii rozdania nagród Grammy, trzech NBA All-Star Games, dwóch NHL All-Star Games.

I nie wszystkim zmiana nazwy tej hali się podoba. - To trochę tak, jakby pozbawić to miejsce historii, nazywając to czymś innym - przyznał Paul George, występujący w Los Angeles Clippers. Koszykarze Clippers nie będą jednak zbyt długo występować w hali o nowej nazwie. W 2024 roku zaplanowano już otwarcie Intuit Dome w Inglewood, wartej 1,2 miliarda dolarów, mogącej mieścić 18 tys. kibiców.

W Staples Center koszykarze Los Angeles Lakers zdobyli sześć tytułów mistrzów NBA, a banery upamiętniające 17 tytułów mistrzów NBA zdobytych przez Lakers wiszą pod dachem hali. Jednak nie tylko oni świętowali tam swoje sukcesy - Kings zdobyli dwukrotnie Puchar Stanleya, a koszykarki Sparks zdobyły trzy tytuły mistrzowskie WNBA.