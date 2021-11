Awantura w NBA. Koszykarze skoczyli sobie do gardeł. Dostało się też sędziemu [WIDEO]

Zobacz wideo Milicić zastąpił Taylora. "Spodziewam się odmłodzenia kadry"

Do niecodziennego zdarzenia doszło cztery minuty przed końcem spotkania, przy prowadzeniu koszykarzy Indiana Pacers 102:92. Wtedy Myles Turner, środkowy gości zablokował pod koszem centra gospodarzy - Rudy'ego Goberta. Akcja toczyła się już w drugą stronę, ale obaj koszykarze starli się pod koszem Pacers.

"Musiałem stanąć w obronie własnej"

Gobert upadł na parkiet, chwytając się za spodenki Turnera i pociągnął go za sobą. Obaj wstali i wtedy Turner odwdzięczył się rywalowi uderzeniem barkiem i zaczęła się awantura. Obaj skoczyli sobie do gardeł i zaczęli się przepychać. Byli wściekli, krzyczeli na siebie. Musieli rozdzielać ich koledzy z drużyn, sędziowie oraz ochroniarze.

- Mamy problem. Niedobrze, niedobrze. Ochrona stara się rozdzielać zawodników, bo kilku jest w to zamieszanych. To był brzydki faul, zawodnik był sfrustrowany. Są teraz zapasy jak we wrestlingu - mówili komentatorzy.

Po zobaczeniu sytuacji na wideo sędziowie usunęli z gry aż czterech zawodników: Turnera, Goberta, Joe'a Inglesa oraz Donovana Mitchella.

- Musiałem stanąć w obronie własnej. Nie sądzę, żebym zrobił coś złego. To jednak nie do mnie należy decyzja. Porozmawiamy z ligą i zobaczymy, co się wydarzy - powiedział po meczu Myles Turner. Natomiast Ingles odmówił rozmowy z dziennikarzami.

W trakcie całego zajścia Ingles odepchnął jednego z sędziów - Eda Malloya. Według informacji "News.com", w zależności jak wydarzenie zinterpretują władze NBA, może go czekać kilku meczowa kara zawieszenia.

To kolejny raz w ciągu trzech dni, kiedy dochodzi do bójki w NBA. - W poniedziałek Denver Nuggets Nikoli Jokicia, MVP ligi z poprzedniego sezonu, grali u siebie z Miami Heat, gdzie występuje m.in. Markieff Morris. Pod koniec meczu, w momencie, w którym Nuggets prowadzili różnicą 18 punktów i pewnie zmierzali po zwycięstwo, Morris brutalnie i intencjonalnie sfaulował wyprowadzającego atak Jokicia. Serb po chwili mocno uderzył odwróconego rywala w plecy prawym barkiem - pisał Łukasz Cegliński, redaktor naczelny sport.pl.

Czwartkowe wyniki NBA: