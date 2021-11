Wielkie emocje w Los Angeles. Świetna passa Lakersów w dogrywkach. "Dzika gra"

- To była po prostu dzika gra od początku do końca - powiedział po meczu koszykarz Miami Heat Bam Adebayo, który był najskuteczniejszym graczem na parkiecie. Zdobył 28 punktów i dołożył do tego 10 zbiórek i 4 asysty. Zaledwie jeden punkt mniej od Amerykanina nigeryjskiego pochodzenia zapisał jego kolega z drużyny, Tyler Herro.

Z kolei w zespole Los Angeles Lakers wyróżnił się rozgrywający Malik Monk (27 punktów, 6 zbiórek i 3 asysty), Russel Westbrook, który zanotował 187. triple-double w karierze. Oprócz 25 punktów miał 12 zbiórek oraz i 14 asyst. Trafił dwa razy pod koniec regulaminowego czasu gry, dzięki czemu Lakersi doprowadzili do do dogrywki. Dobrze wypadł również Anthony Davis - 24 punkty, 13 zbiórek i 4 asyst.

W zespole LA kolejny raz zabrakło kontuzjowanego LeBrona Jamesa. Całe spotkanie było niezwykle wyrównane. Największa przewaga w jego trakcie wynosiła zaledwie dziewięć punktów na korzyść Miami w czwartej kwarcie - 106:97. Później do głosu doszli gospodarze, którzy doprowadzili do dogrywki, a w niej wygrali 8:5. Był to już trzeci mecz w tym sezonie, w którym Lakersi odnieśli wygraną po dogrywce i są wciąż niepokonani w dodatkowym czasie gry w całym sezonie NBA. Duży wpływ na losy meczu miał uraz jednej z największych gwiazd Miami Jimmy'ego Butlera, który skręcił kostkę w pierwszej połowie.

W innym spotkaniu Brooklyn Nets wygrali na wyjeździe z Orlando Magic 123:90, a na uwagę zasługuje występ Jamesa Hardena, który zanotował już 59. triple-double w karierze (17 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst).

