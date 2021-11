Niespotykana scena w meczu NBA. Sędziowie nie panowali nad sytuacją [WIDEO]

Zobacz wideo Milicić zastąpił Taylora. "Spodziewam się odmłodzenia kadry"

Sytuacja miała miejsce w pod koniec drugiej kwarty meczu Washington Wizards - Milwaukee Bucks. Przy piłce byli goście, którzy prowadzili 44:42. George Jesse Hill skutecznie rzucił za trzy punkty, ale natychmiast po trafieniu sędziowie odgwizdali błąd. Punkty zostały anulowane. W międzyczasie, gdy rzucał Hill, cała ławka rezerwowych Wizards krzyczała w kierunku sędziów.

"Sędziowie powinni lepiej panować nad sytuacją na boisku"

Okazało się, że przez chwilę na boisku było aż sześciu koszykarzy Milwaukee. Bobby Portis szykował się do zejścia, a Giannis Antetokounmpo do wejścia na parkiet. W międzyczasie ich kolega z drużyny Grayson Allen pojawił się na nim i dopiero po chwili wszyscy zorientowali się, że gra ich za dużo.

- Sześciu zawodników na parkiecie. Sędziowie powinni lepiej panować nad sytuacją na boisku - mówił komentator "NBC Sports Washington".

- Po ogłoszeniu decyzji Giannis Antetokounmpo był wściekły na sędziów i krzyczał, że nie wszedł na parkiet. To prawda, ale najwyraźniej nie zauważył, że nawet bez niego, Bucks mieli sześciu zawodników. Oznacza to, że byliśmy bardzo blisko, aby Milwaukee grało siedmioma graczami - czytamy w "The Comeback".

Sędziowie ukarali zespół Milwaukee przewinieniem technicznym. Wizards otrzymali rzut wolny (nie trafił go Bradley Beal) i piłkę z boku.

Washington wygrał ostatecznie mecz 101:94. Po tej wygranej zajmuje trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej z bilansem siedmiu zwycięstw i trzech porażek. Mistrzowie NBA są dopiero na jedenastej pozycji (bilans: 4-6).

