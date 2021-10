Dziennikarz ostro o gwieździe NBA: Ten facet słynie z tego, że jest głupi

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

- Brooklyn Nets odsunęli od zespołu Kyriego Irvinga - buntownika, który jako jedyny się nie szczepi. A ten w trakcie długiej przemowy na Instagramie tłumaczył swoją decyzję. - Nie chodzi o pieniądze - przekonywał. Więc o co? - pisał o sprawie Irvinga Piotr Wesołowicz, dziennikarz sport.pl. Jako gracz niezaszczepiony miał występować tylko w meczach wyjazdowych (udziału w imprezach masowych w Nowym Jorku zabraniają niezaszczepionym stanowe przepisy), mógł też trenować z zespołem, bo miejskie władze uznały bowiem obiekty treningowe Brooklyn Nets za teren prywatny. Irving straci tylko połowę pensji – za mecze, których z powodu złamania umowy nie mógłby rozegrać w Nowym Jorku. Resztę – ok. 16 mln dol. – dostanie na konto.

"Największy idiota w kraju"

Irvinga publicznie skrytykował Howard Stern, amerykański dziennikarz i satyryk. Nie przebierał w słowach w kierunku gwiazdy Brooklynu Nets.

- Jeśli chodzi o idiotów, musi być teraz największym idiotą w kraju. Facet ma szansę jako młody człowiek zarobić miliony dolarów, wszystko, co musi zrobić, to się zaszczepić, ale nie chce się szczepić - powiedział Stern w audycji radiowej SiriusXM.

Zdradził również, że nie zna powodu, dlaczego Irving nie chce się zaszczepić. - Nie potrzebuje powodu, po prostu jest głupi. Ten facet generalnie słynie z tego, że jest głupi - dodał Stern.

Stern pochwalił także działaczy z Nets.

- Nie wiem, kto dowodzi Brooklynem, ale chciałbym, by rządzili naszym krajem. Powiedziałbym do Irvinga: Słuchaj, dupku. Musisz robić to, co słuszne, to wszystko - dodaje Howard Stern.

W ostatnich tygodniach wiele razy krytykował ludzi, którzy otwarcie sprzeciwiali się szczepieniu.

- Zostań w domu. Umrzyj tam ze swoim COVID-em. Nie przyjmuj lekarstwa, ale nie przychodź do szpitala ze swoim COVID-em, kiedy w końcu będziesz go miał. Nie zawracaj sobie głowy nauką, jest już za późno. Idź się pieprzyć – po prostu nie mamy dla ciebie czasu – mówił Stern.