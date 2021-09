Nie ma szczepienia, nie ma pieniędzy. NBA podjęła kontrowersyjną decyzję

O decyzji ligi w środowy poranek poinformował wiceprezes ds. komunikacji NBA, Mike Bass. - Każdy gracz, który zdecyduje się nie przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących szczepień, nie otrzyma zapłaty za mecze, które opuści. Na pewno nie będzie traktowany jak zawodnik kontuzjowany - powiedział Bass.

REKLAMA

Zobacz wideo

W ostatnich tygodniach Nowy Jork oraz San Francisco wprowadziły obowiązkowe szczepienia, które będą miały wpływ na lokalne drużyny - Brooklyn Nets i Golden State Warriors. Aby wejść do hali Barclays Center w Nowym Jorku, trzeba być zaszczepionym przynajmniej jedną dawką. Chase Center w San Francisco wymaga pełnego szczepienia.

Manny Pacquiao kończy karierę. "Nikt ze współczesnej generacji nie powtórzy jego osiągnięć"

Niezaszczepieni koszykarze nie dostaną wypłat

Problemu z lokalnymi przepisami nie będą mieli New York Knicks. Klub ten już wcześniej poinformował, że wszyscy jego pracownicy, zawodnicy oraz członkowie sztabu szkoleniowego zostali w pełni zaszczepieni. Inaczej jest w przypadku Brooklyn Nets i Golden State Warriors.

Kyrie Irving, czyli gwiazda pierwszego z klubów, nie wziął udziału w poniedziałkowym dniu medialnym. Wszystko przez to, że nie jest zaszczepiony, nie spełnia nowych wymogów, które weszły w życiu w tym miesiącu, przez co nie mógł wejść do hali Barclays Center. Andrew Wiggins z Golden State Warriors powiedział natomiast, że to czy się zaszczepi, czy nie, jest jego prywatną sprawą.

Kolejne sensacje w Pucharze Polski! Wieczysta gra dalej, kompromitacja drużyny z ekstraklasy

Przedstawiciele ligi oraz stowarzyszenie zawodników NBA są blisko porozumienia ws. przepisów bezpieczeństwa na najbliższy sezon. Ten rozpocznie się 20 października meczami Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets oraz Los Angeles Lakers - Golden State Warriors.