Michael Jordan odrzucił niebotyczną ofertę! "Wystarczyło, że weźmie udział"

Chociaż Michael Jordan przeszedł na koszykarską emeryturę już 18 lat temu, to jego majątek wciąż powiększa się w imponującym tempie. Legenda NBA od zawsze słynęła z przedsiębiorczości oraz nosa do inwestycji, nie znaczy to jednak, że Amerykanin przyjmował wszelkie propozycje zarobku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy

W rozmowie z portalem Sports Bible były agent Jordana - David Falk - opowiedział o propozycjach, jakie były gwiazdor NBA odrzucił. - Michael nie zgodził się na udział w turnieju golfowym w Azji, gdy przebywał tam na obozie z Charlotte Hornets. Kobieta z Filipin zaproponowała nam siedem milionów dolarów za jeden dzień gry, ale on nie był tym zainteresowany - powiedział Falk.

Sprawa Mendy'ego wstrząsnęła Wielką Brytanią. City musi wydać wielkie pieniądze

Jordan odrzucił ekskluzywne oferty

I dodał: Trzy lata temu przedstawiłem mu ofertę wartą 100 milionów dolarów. Wystarczyło, że poza użyczeniem nazwiska i prawa do produktu, Michael wziąłby udział w dwugodzinnym wydarzeniu, które miało na celu przedstawienie pewnej transakcji. Tym też nie był zainteresowany.

Jordan z dużą uwagą traktuje wszelkie pojawiające się oferty. Doradcy Amerykanina nie polecają mu przyjmowania dużej liczby kontraktów, bo te miałyby zaszkodzić jego legendzie. Jordan traktowany jest jako "produkt" ekskluzywny, dlatego jego publiczne wystąpienia spotykają się z wielkim zainteresowaniem. Latem tego roku Jordan pojawił się na imprezie w Chorwacji wraz z żoną - Yvette Prieto.

Zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2005 roku. "Może nie podadzą Rosjanom ręki"

Michael Jordan uważany jest za najwybitniejszego koszykarza w historii. Amerykanin to 6-krotny mistrz NBA i 6-krotny MVP finałów ligi oraz 5-krotny MVP sezonu zasadniczego. Jordan aż 14-krotnie wybierany był do meczu gwiazd ligi, bijąc przy okazji mnóstwo rekordów NBA.

Jordan w karierze grał w Chicago Bulls i Washington Wizards. Amerykanin grał też baseball, a po karierze zajął się grą w golfa oraz biznesem. Jordan jest m.in. współwłaścicielem Charlotte Hornets.