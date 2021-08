LA Lakers nie zwalniają tempa. Dwie kolejne doświadczone gwiazdy!

Los Angeles Lakers chcą jak najszybciej zapomnieć o minionym sezonie. Drużyna z Kalifornii broniła w nim tytułu, który zdobyła w 2020 roku i była jednym ze zdecydowanych faworytów do końcowego triumfu. Lakers odpadli jednak już w pierwszej rundzie play-off z późniejszymi finalistami Phoenix Suns przegrywając serię 2:4.

Howard i Anthony w Lakers!

W przyszłym sezonie NBA Los Angeles Lakers będą chcieli zmazać plamę z tego poprzedniego i poważnie włączyć się do walki o mistrzostwo. W tym celu rozpoczęli już ofensywę transferową. Najpierw z drużyny Washington Wizards do zespołu dołączył świetny rozgrywający, dziewięciokrotny uczestnik meczu gwiazd i MVP sezonu zasadniczego z 2017 roku, 32-letni Russell Westbrook. Potem do Lakers powrócił po rocznej przerwie, trzy lata od niego starszy środkowy Dwight Howard.

Teraz według informacji Adriana Wojnarowskiego z ESPN, specjalizującego się w transferach z LA Lakers porozumiał się również dziesięciokrotny uczestnik meczu gwiazd, i trzykrotny mistrz olimpijski - 37-letni Carmelo Anthony. Nie znana jest wysokość umowy na jeden sezon, ale prawdopodobnie jest to minimum dla weterana (około 2,5 miliona). Anthony w ubiegłym sezonie w Portland Trail Blazers zdobywał średnio 13,4 punktów na mecz. Awansował też na dziesiąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców NBA.

Anthony będzie już ósmym zawodnikiem w LA Lakers, który ma więcej niż 30 lat (Lebron James, Marc Gasol i Trevor Ariza po 36, Howard 35, Wayne Ellington 33, Westbrook i Bazemore po 32).

To nie koniec ciekawych transferów we wtorkowy wieczór. DeMar DeRozan, rozgrywający San Antonio Spurs podpisał umowę z Chicago Bulls. W przeciwną stronę powędrują skrzydłowi: Nigeryjczyk Al-Farouq Aminu oraz Thaddeus Young.