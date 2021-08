Media: Decyzja zapadła. Stephen Curry zdecydował, gdzie będzie grał! Kontrakt na 215 mln dolarów!

W czerwcu pojawiła się informacja, że LeBron James zamierza namówić Curry’ego na transfer do Los Angeles Lakers, jeśli nie zdecydowałby się przedłużyć wygasającego z końcem sezonu 2021/22 kontraktu z Golden State Warriors. Wygląda na to, że Curry podjął inną decyzję.

Media: Stephen Curry przedłuży kontrakt z Golden State Warriors. 215 mln dolarów za cztery lata

Marc Stein z "New York Times" poinformował, że Curry podpisze nową umowę z Golden State Warriors, ważną do końca sezonu 2025/2026. W sezonie 2022/2023 rozgrywający otrzyma ponad 48 mln dol., a w ostatnim roku kontraktu jego wynagrodzenie wzrośnie do blisko 60 mln dol. To oznacza, że dzięki nowej umowie łącznie zarobi około 215 milionów dolarów.

Obecnie jedyne pytanie, jakie pojawia się w kwestii Curry’ego, to kiedy oficjalnie złoży podpis pod nowym kontraktem. Właściciel Warriors Joe Lacob przyznawał w rozmowie z "The Athletic", że aktywność GSW na rynku transferowym będzie uzależniona od wyników draftu i czasu zawierania umów z wolnymi agentami. W mediach pojawiają się informacje, że zespół z San Francisco jest zainteresowany sprowadzeniem Bradleya Beala z Washington Wizards.

Curry występuje w Warriors od 2009 r., czyli od początku swojej kariery w NBA. Rozgrywający rozegrał w barwach klubu 762 mecze i zdobył trzykrotnie mistrzostwo NBA. Curry został wybrany MVP ligi w sezonach 2014/2015 i 2015/2016. Amerykanin był jednym z kandydatów do tytułu MVP za miniony sezon, ale dziennikarze i kibice wybrali Nikolę Jokicia z Denver Nuggets.