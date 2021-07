Marcin Gortat zaprasza dzieci do wspólnych treningów. "To dla mnie powód do dumy"

– Podczas każdej z edycji campów pojawiało się mnóstwo koszykarskich talentów, wiele z nich do tej pory kontynuuje karierę, reprezentuje barwy narodowe. To dla mnie wielki powód do dumy – mówi Marcin Gortat. I dodaje: – Jestem szczęśliwy, że pomimo zakończenia zawodowej kariery campy cieszą się ogromną popularnością. Liczę, że podobnie będzie i w tym roku.

Zieliński i Chanas trenerami na Campie

Tradycyjnie do grona sztabu trenerskiego Marcin Gortat zaprosił wybitnych koszykarzy, wśród nich legendę polskiej koszykówki Macieja Zielińskiego. – Dołączenie do sztabu trenerskiego to dla mnie duży zaszczyt i jeszcze większa radość! – cieszy się były gracz Śląska Wrocław. – Możliwość bycia częścią takiego eventu, współpracy z najlepszą ekipą i Marcinem oraz dzielenie się miłością do koszykówki z tak licznymi uczestnikami to najlepsze przeżycie dla byłego zawodnika. A ta radość dzieci jest naprawdę niepowtarzalna – dodaje.

Obok Macieja Zielińskiego ponownie u boku byłego kolegi z parkietu pojawi się wciąż aktywny gracz, a także komentator i prowadzący autorski program o koszykówce "Strefa Chanasa", Kamil Chanas. –

– Jestem podekscytowany i zaszczycony, że Marcin i ekipa MG13 ponownie widzi mnie w roli trenera. Campy to niesamowite przeżycie dla najmłodszych i brać w nich udział to wspaniała sprawa. Grałem u boku Marcina w reprezentacji i to dla mnie wielka radość ponownie stanąć z nim na jednym parkiecie. Nie zapominajmy także o treningach dla dzieci niepełnosprawnych gdzie emocje sięgają zenitu – mówi.

Fundacja Marcina Gortata jak co roku przeprowadzi bowiem dwa campy dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Tym razem campy zawitają do Krakowa oraz warszawskiego Wilanowa, gdzie dzieci poruszające się na wózkach będą miały możliwość trenowania pod okiem Marcina Gortata oraz reprezentantów kraju w koszykówce na wózkach.

Marcin Gortat Camp - jak się zapisać?

Podczas tegorocznych campów do sztabu Marcina Gortata dołączy skaut drużyny NBA Denver Nuggets Rafał Juć, który podzieli się z młodymi adeptami koszykówki swoją ogromną widzą w zakresie kształtowania rozwoju zawodnika.

Wydarzenie zorganizowane zostanie przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz partnerów Fundacji Marcina Gortata MG13. Marcin Gortat Camp to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Jego celem jest promocja oraz popularyzacja kultury Fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz promocja koszykówki w Polsce. W wydarzeniu udział wezmą dzieci w wieku 9-13 lat z całej Polski.

Zapisy na tegoroczną edycję odbędą się w terminie 1-10 sierpnia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: www.mg13.com.pl

MARCIN GORTAT CAMP 2021

27 sierpnia – Łódź

28 sierpnia – Kraków (dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową)

30 sierpnia - Warszawa

31 sierpnia - Warszawa (dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową)

1 września - Zgierz

3 września - Dąbrowa Górnicza

4 września - Płock

5 września – Rumia

Marcin Gortat Camp 2021 Fot. materiały prasowe