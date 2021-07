Pierwszy finał NBA od 47 lat! Najszczęśliwszy gracz nawet nie wyszedł na parkiet

– To wspaniałe uczucie. Kiedy jesteś dzieckiem i oglądasz play-off, to jest moment, na który czekasz. Cała walka toczy się o to, aby dostać się do finałów. A teraz udało się to nam. W końcu poczuję to na własnej skórze, a nie przed telewizorem – powiedział po meczu z Hawks Jrue Holiday.

To był szósty mecz serii. Bucks prowadzili 3–2, ale po raz kolejny musieli radzić sobie bez kontuzjowanego "Greek Freaka". Antetokounmpo pechowo skręcił kolano w meczu numer cztery, ale to nie okazało się dla Bucks wielkim problemem. W meczu numer sześć w Atlancie zastąpił go w roli lidera Holiday oraz drugi z wielkich graczy drugiego planu – Khris Middleton.

Antetokounmpo nie zagrał, ale to był jego triumf

Pierwszy z nich był bliski uzyskania triple-double – zdobył 27 punktów oraz dołożył dziewięć zbiórek i asyst, a do tego dominował w obronie. Middleton dołożył 32 punkty, z czego aż 23 w fenomenalnej trzeciej kwarcie, gdy ważyły się losy meczu.

Po meczu – Bucks ostatecznie wygrali 118:107 – na parkiecie hali w Atlancie zapanowała euforia. Wśród ściskających się i świętujących graczy oraz trenerów Bucks był także ten, którego brakowało w grze – Antetokounmpo. Grek zaciskał pięść w geście triumfu.

To – mimo jego absencji w dwóch ostatnich meczach – jego wielki sukces jako lidera drużyny. Grek dwukrotnie – w 2018 i 2019 r. – zdobywał statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza ligi (MVP), ale w play-off jego drużyna za każdym razem zawodziła.

W 2019 r. Bucks najpierw bez kłopotu pokonali w play-off Pistons, potem rozprawili się z Celtics, a w serii z Raptors prowadzili już 2–0. Ale przewagę w finale Konferencji Wschodniej roztrwonili. Przegrali cztery następne mecze z ekipą z Toronto i – jak lubią mawiać amerykańscy komentatorzy – mogli już jechać na ryby. W zeszłym roku w "bańce" Bucks też zawiedli. Choć zaczynali z pierwszego miejsca i najlepszym bilansem w całej NBA, a w pierwszej rundzie bez kłopotu uporali się z Magic 4–1, to już w II rundzie – także z powodu kłopotów z kontuzjami – odpadli z późniejszymi finalistami NBA – Miami Heat. Zastanawiano się wówczas, czy Antetokounmpo zechce roztrwonić najlepsze lata w drużynie, która może nigdy nie dać mu szansy gry w finale NBA. Tegoroczne play-off sprawiają jednak, że tego typu dywagacje można uznać za niebyłe.

– To była długa podróż – powiedział Middleton. – Ale zarazem wspaniała. W pierwszym roku mojej gry w Bucks wygraliśmy 15 meczów. W dwóch ostatnich latach myśleliśmy, że jesteśmy już blisko celu, ale się myliliśmy. Dopiero teraz zrobiliśmy to, na co tak długo pracowaliśmy.

Bucks w pewnym momencie meczu z Hawks prowadzili 22 punktami, ale w czwartej kwarcie Hawks potrafili odrobić tę stratę do sześciu punktów. Gospodarze musieli radzić sobie bez wsparcia lidera, Trae’a Younga, który co prawda wyszedł na parkiet, ale z powodu kontuzji kostki nie był w pełni sił.

Suns czekają już w finale. Start we wtorek

Ekipa z Wisconsin jest w euforii, bo w tym sezonie kpi sobie z przewidywań ekspertów. Bucks udało się wyeliminować Brooklyn Nets, czyli faworytów wszelkich bukmacherów, mimo że ekipa z Nowego Jorku prowadziła już w serii 3-2. Serię z Hawks zespół z Milwaukee także zaczynał od porażki.

I choć w serii finałowej to Phoenix Suns (w finale Konferencji Zachodniej wyeliminowali Los Angeles Clippers 4-2) są uważani za faworytów, to Bucks nie są bez szans. Jeden z doświadczonych graczy PJ Tucker próbował tonować nastroje: – Nie ma się z czego cieszyć. Jeszcze niczego nie dokonaliśmy.

Pierwszy mecz finałowej serii w nocy z wtorku na środę o godz. 3 polskiego czasu.