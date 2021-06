Wielka stopa Duranta zadecydowała! Nets nie zdobędą tytułu [WIDEO]

Lepszego scenariusza siódmego spotkania nie wymyśliłby chyba nawet sam Alfred Hitchcock. Dotychczas w sześciu dotychczasowych meczach wygrywali gospodarze. Teraz zawodnicy Brooklyn Nets grający bez kontuzjowanego rozgrywającego Kyrie Irvinga byli również o krok od zwycięstwa, już w regulaminowym czasie gry. I to mimo faktu, że 40 sekund przed końcem przegrywali 105:109.

Awans do finału konferencji po raz pierwszy w historii NBA! Niespodziewany bohater

Wielka stopa zadecydowała

Wówczas trafił znakomicie grający Kevin Durant, który w piątym meczu został pierwszym graczem w historii NBA, który zanotował ponad 45 punktów, ponad 15 zbiórek i ponad 10 asyst w meczu play-off. Za chwilę pomylił się Khris Middleton i to gospodarze mieli piłkę w decydującej akcji. Sekundę przed końcem meczu rzutem z półdystansu do dogrywki doprowadził Durant. Gwiazdor Nets o milimetry przekroczył linię za trzy punkty. Gdyby stopą nie nadepnął na linię, to dodatkowego czasu gry by nie było.

„- Moja wielka stopa nadepnęła na linę. Właśnie zobaczyłem, jak blisko byłem do zakończenia sezonu tym rzutem. Czy będę pamiętał mój znakomity występ? Wcale nie. Kogo to będzie obchodzić? - powiedział Durant po meczu, w którym zdobył 48 punktów, co jest najlepszym wynikiem w historii NBA w siódmym, decydującym meczu play-off.

Durant miał prawo być jednak rozczarowany, bo w dogrywce zawiódł. Nie trafił żadnego z sześciu rzutów! To druga największa liczba pudeł, bez zdobycia punktu w ciągu ostatnich 25 lat w historii NBA. Więcej, bo siedem niecelnych rzutów w dogrywce miał tylko Russel Westbrook w 2014 roku.

Mało tego, Durant spudłował ostatni rzut meczu za trzy punkty, zaledwie cztery sekundy przed końcem, w momencie gdy rywale prowadzili 113:111.

Bohaterem zwycięzców był Giannis Antetokounmpo, który zdobył aż 40 punktów, miał trzynaście zbiórek i pięć asyst. Khris Middleton zdobył 23 punkty, ale miał też dziesięć zbiórek i sześć asyst.

Milwaukee po raz pierwszy w historii klubu wygrało serię play-off, przegrywając dwa pierwsze mecze. W klubie zapanowała euforia. Pokonali bowiem, po odpadnięciu Los Angeles Lakers, naszpikowanergo gwiazdami, głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa NBA.

W finale konferencji wschodniej Milwaukee zmierzy się Atlantą Hawks lub Philadelphią 76ers. W tej rywalizacji o awansie również zadecyduje siódmy pojedynek, który zostanie rozegrany w Filadelfii w nocy z niedzieli na poniedziałek.