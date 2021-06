Cud Atlanty Hawks! Niewiarygodny pościg. "Musicie uwierzyć"

Tuż przed końcem trzeciej kwarty na tablicy wyników widniał rezultat 83:58 na korzyść Philadelphia 76ers. Wszystko wskazywało na ich zwycięstwo. - Jesteśmy zespołem, który nigdy się nie poddaje. Powtórzę to, nigdy nie rezygnujemy - mówił po meczu lider zespołu Trae Young.

Niesamowita pogoń za wynikiem

Koszykarze drużyny przyjezdnych zdołali w niesamowity sposób odrobić straty. Przy wyniku 94:104 zdobyli 11 punktów z rzędu i prowadzili 105:104, a potem 107:104 po trafieniu Danilo Gallinariego za dwa punkty. Sixers nie mogli odpowiedzieć, a ich frustracja przeradzała się w faule.

Na 10,9 sekundy przed końcem spotkania, dwukrotnie z wolnych przestrzelił Joel Embiid, co było dopełnieniem porażki 76ers. Hawks dopełnili dzieła i ostatecznie wygrali 109:106, a w konsekwencji 3:2 w serii.

Kilku bohaterów Atlanty Hawks

- Jeśli w to nie wierzycie, teraz musicie zacząć - powiedział w rozmowie z mediami o potencjalnym awansie "Jastrzębi" do finału Konferencji Wschodniej ich trener, Nate McMillan. Jeśli do tego by doszło, byłoby to największe osiągnięcie w historii klubu z Atlanty. Przed nimi jeszcze spotkanie na własnym parkiecie.

Kevin Durant przeszedł do historii NBA! Nikt wcześniej tego nie dokonał. Kosmos

Zwycięstwo nad Philadelphia 76ers w dużej mierze było zasługą Trae Younga, który rzucił aż 39 punktów i zanotował siedem asyst. Świetnie spisywał się również John Collins (19 punktów i 11 zbiórek), a także rezerwowy Lou Williams, zdobywa 15 "oczek".

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)

(Embiid 37, Curry 36 - Young 39, Collins 19, Gallinari 16)

Stan serii: 3-2 dla Hawks