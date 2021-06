Dramat gwiazdy NBA. Poważna kontuzja i koniec marzeń o tytule

W NBA faza play-off wchodzi w decydującą fazę. Aktualnie rozgrywane są półfinały konferencji wschodniej i zachodniej. Wciąż nieznane są rozstrzygnięcia w trzech z czterech par. Bardzo wyrównana walka toczy się pomiędzy Los Angeles Clippers (4. po fazie zasadniczej) a Utah Jazz (1.).

Zobacz wideo Kto zostanie mistrzem NBA? "Dawno nie było takiej sytuacji"

Kawhi Leonard uszkodził więzadła. Koniec marzeń o tytule

Jak dotąd Clippers remisują 2:2 z Jazz. Wszystko wskazywało na to, że do wyłonienia finalisty konferencji zachodniej niezbędne będzie rozegranie siedmiu spotkań. Na przeszkodzie może stanąć jednak kontuzja lidera LA Clippers Kawhiego Leonarda. Jak podaje dziennikarz The Athletic Shams Charania, Leonard doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego i wypadł z gry na czas nieokreślony.

Uraz wydaje się poważny. Dla zawodnika oznacza to prawdopodobnie koniec marzeń o mistrzowskim tytule w tym sezonie. Informacja o kontuzji Leonarda wywoła falę komentarzy, w których fani różnych drużyn okazują wsparcie koszykarzowi. "Proszę, aby wrócił jak najszybciej silniejszy niż kiedykolwiek i wygrał mistrzostwo NBA 2021" - czytamy w nich.

Kawhi Leonard przeszedł do LA Clippers od dwóch lat. Wcześniej występował przez jeden sezon w Toronto Raptors, z którym zdobył mistrzowski tytuł w 2019 roku. Zawodnik ma także na koncie jeden tytuł zdobyty w 2014 roku z San Antonio Spurs. Clippers w tym sezonie byli jednym z kandydatów do triumfu w NBA. W pierwszej rundzie fazy play-off wygrali 4:3 z Dallas Mavericks. W półfinale konferencji zachodniej remisują 2:2 z Utah Jazz (seria do czterech zwycięstw).