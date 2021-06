Booker zniszczył Lakersów! Obrońcy tytułu NBA odpadają w I rundzie!

Los Angeles Lakers musieli w piątek triumfować w wypełnionym w 45 procentach Staples Center, aby zachować nadzieję na awans do kolejnej rundy play-offs. Obrońcy tytułu musieli też zmazać plamę po blamażu, do jakiego doszło w środę. Lakers przegrali wtedy z Suns na wyjeździe aż 85:115 i stan rywalizacji zmienił się na 3-2 dla drużyny z Phoenix.

Zwycięstwo Suns w szóstym meczu rywalizacji oznaczało, że to oni awansują do kolejnej rundy i tak się ostatecznie stało. Drużyna prowadzona przez Monty'ego Williamsa wygrała 113:100 i awansowała do półfinału konferencji. Lakers po raz kolejny nie sprostali oczekiwaniom i byli zdecydowanie gorsi od samego początku spotkania. Na przestrzeni całego meczu ani razu nie wyszli na prowadzenie, ani nawet nie doprowadzili do remisu. Nie pomógł nawet niespodziewany powrót Anthony'ego Davisa, który zagrał zaledwie 5 minut, co udowodniło jedynie desperację drużyny z Los Angeles. Po Lakers widać było zrezygnowanie gdy po pierwszej połowie przegrywali 29 punktami. W czwartej kwarcie udało się zniwelować tę przewagę do 10 punktów, ale brakowało zarówno sił, jak i zaangażowania. Tylko Dennis Schroder i Kentavious Caldwell-Pope, czyli zawodnicy, którzy nie mieli ostatnio najlepszego okresu, robili, co mogli, aby odwrócić losy spotkania.

Zdecydowanym bohaterem spotkania w Staples Center został Devin Booker. Amerykanin schodził z parkietu z 47 punktami i 11 zbiórkami. W dodatku 22 z tych punktów zanotował już w pierwszej kwarcie i miał 100 procent skuteczności rzutów osobistych. Występ 24-latka robi tym większe wrażenie, że w tym sezonie po raz pierwszy w karierze ma okazję grać w play-offs. Najlepszym zawodnikiem Lakers był LeBron James, który zdobył 29 punktów, zaliczył dziewięć zbiórek i siedem asyst.

Lakers po odpadnięciu z Suns dołączyli do niechlubnego grona drużyn, które w zeszłym sezonie były w finałach konferencji, a teraz odpadły już w pierwszej rundzie. Należą do niego jeszcze Miami Heat i Boston Celtics. Jedyną drużyną z tego grona, która awansowała dalej, są Denver Nuggets, którzy w ćwierćfinale zmierzą się właśnie z Phoenix Suns. Przegrana seria z Suns jest także końcem dobrej passy LeBrona Jamesa w pierwszej rundzie play-offs. Do tegorocznej rywalizacji jego bilans wynosił 14 zwycięstw w 14 spotkaniach, a teraz jest to 16-4.