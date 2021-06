Kosmiczny mecz Luki Doncicia w NBA! Drugi taki wyczyn w historii

Poprzedni mecz między Dallas Mavericks a Los Angeles Clippers nie był dobry w wykonaniu Luki Doncicia. Słoweniec trafił tylko 9 z 24 rzutów z gry, zdobył 19 punktów, a jego zespół przegrał aż 81:106, tracąc przewagę w serii play-off.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zostanie mistrzem NBA? "Dawno nie było takiej sytuacji"

Noc ze środy na czwartek polskiego czasu znów należała jednak do Doncicia. Słoweniec już w pierwszej kwarcie meczu w Los Angeles wyrównał swój wynik z poprzedniego meczu, zdobywając 19 punktów. Doncić zagrał nieprawdopodobny mecz, zdobywając w sumie aż 42 punkty i notując 14 asyst!

Giganci jednak mają zostać wykluczeni z Ligi Mistrzów! "Ceferin już podjął decyzję"

Doskonała gra Słoweńca zapewniła Dallas Mavericks zwycięstwo 105:100. Zespół z Dallas jest o krok od awansu do półfinału konferencji zachodniej, a Doncić przeszedł do historii NBA jako dopiero drugi zawodnik, który w jednym meczu tej fazy sezonu zdobył co najmniej 40 punktów i zanotował co najmniej 14 asyst. Pierwszym z nich był LeBron James.

By uświadomić sobie, jak wielki wpływ miał Doncić na swój zespół, wystarczy spojrzeć na te liczby. Słoweniec wziął udział w aż 31 z 37 akcji, w których jego drużyna zdobywała punkty!

Doskonały występ Doncicia sprawił też, że koszykarz Dallas Mavericks jest piątym w historii zawodnikiem ligi z największą liczbą punktów w pierwszych 11 występach w play-offach. Słoweniec zdobył ich już 359. Więcej zdobyli jedynie legendarni Wilt Chamberlain (377), Kareem Abdul-Jabbar (377), Bob McAdoo (379) i Michael Jordan (405).

Pierwsze awanse do półfinałów konferencji

W nocy poznaliśmy dwa kluby, które awansowały już do półfinału konferencji wschodniej. To Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks. Pierwsi pokonali Washington Wizards 129:112 i wygrali serię 4:1. Drudzy pokonali New York Knicks 103:89, wygrywając serię w takim samym stosunku.

Był wyśmiewany, a stał się odkryciem ekstraklasy. "Po Euro może go już nie być"

W konferencji zachodniej Utah Jazz wygrali z Memphis Grizzlies 126:110 i również wygrali serię 4:1, zostając pierwszym półfinalistą na zachodzie. Z kolei Los Angeles Clippers przegrało 100:105 z Dallas Mavericks. DAL prowadzi w rywalizacji 3:2. W półfinałach na wschodzie Philadelphia 76ers zagrają z Atlantą Hawks, a Brooklyn Nets zmierzą się z Milwaukee Bucks.