Niesamowita akcja w NBA. W ostatniej sekundzie dogrywki dał ważne zwycięstwo! [WIDEO]

Zobacz wideo Kto zostanie mistrzem NBA? "Dawno nie było takiej sytuacji"

Dwadzieścia sekund przed końcem dogrywki Goran Dragić doprowadził do remisu 107:107. Decydujący cios zadali jednak koszykarze Milwaukee Bucks. Piękną, indywidualną akcją popisał się Khris Middleton. Gdy piłka wpadła do kosza, zostało zaledwie pół sekundy.

REKLAMA

Bez klauzuli nietykalności Maciej Zieliński nie wróciłby do Polski. "Przyjechałem w ciemno" [nieDawny Mistrz]

Middleton bohaterem Bucks

Middleton był jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny. Zdobył 27 punktów, miał sześć zbiórek i asyst. Bardzo dobrze zagrał też Giannis Antetokounmpo, który zdobył 26 punktów, ale miał też aż osiemnaście zbiórek i pięć asyst.

W ekipie przegranych słabiej niż zwykle spisał się Jimmy Butler. Co prawda zdobył siedemnaście punktów, miał dziesięć zbiórek i osiem asyst, ale też olbrzymi problem ze skutecznością. Trafił tylko cztery z 22 rzutów z gry. To właśnie Butler rzutem równo z końcową syreną doprowadził do dogrywki.

W niedzielę kolejne mecze I rundy. Philadelphia 76ers zagra z Washington Wizards, Phoenix Suns z Los Angeles Lakers, New York Knicks z Atlantą Hawks i Utah Jazz z Memphis Grizzlies.

Jordan zdradził treść ostatniej rozmowy z Bryantem. "Nie potrafię usunąć tych wiadomości"

Wyniki I rundy play-off: